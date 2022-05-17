В России новый этап туристического кешбэка запустят с 1 октября

Старт продаж планируют объявить во второй половине лета

Очередной, шестой по счету, этап туристического кешбэка в России будет запущен 1 октября 2022 года. Об этом во вторник, 17 мая, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Старт продаж планируется объявить во второй половине лета.

Сегодня проходит презентация итогов реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» за год и планов на будущее. Участники обсудят ключевые результаты работы над созданием туристической инфраструктуры и повышением доступности отдыха для россиян.

«Мы планируем, по поручению правительства, во второй половине лета объявить окно продаж. Возможность поездки будет начиная с 1 октября», — объявила на мероприятии Зарина Догузова.

По прогнозам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который также выступил на презентации, внутренний туристический поток в России в 2022 году должен составить не менее 61,2 млн человек. К 2030 году он должен удвоиться и достигнуть целевого показателя — 140 миллионов внутренних турпоездок в год.

Ранее Ростуризм презентовал чартерную программу полетов из России на весну и лето 2022 года. В нее включены Казань, Тюмень, Карелия, Алтай, Бурятия, Сахалин и даже Камчатка.

Напомним, прежний этап программы завершился в марте. Она оказалась настолько популярной у россиян, что исчерпала лимит средств на заявленный период.

ИА «Первое областное» напоминает, где можно отдохнуть и как стать участником программы. Также рассказываем, куда южноуральцы могут отправиться в отпуск по кешбэку и какие направления по этой программе больше всего пользуются спросом у жителей Челябинской области.