С 15 марта южноуральцы снова могут воспользоваться туристическим кешбэком

Рассказываем, куда могут отправиться жители региона и как вернуть 20 процентов от стоимости тура

Ростуризм возобновляет продажи поездок по России с туристическим кешбэком с 15 марта. Прежний этап программы завершился 1 марта — она оказалась настолько популярной у россиян, что исчерпала лимит средств на заявленный период. Власти снова готовы компенсировать часть затрат тем, кто готов отправиться в путешествие по российским регионам. ИА «Первое областное» напоминает, где можно отдохнуть и как стать участником программы.

Где можно отдохнуть?

Купить готовый тур или отдельно проживание в отеле с кешбэком можно с 15 марта и до 1 мая. Отправляться в поездки можно с момента старта продаж и до 1 июля. В программе также участвуют речные круизы.

«До конца апреля еще можно покататься на горных лыжах, например, на сибирском Шерегеше. Выбрать оздоровительные туры в регионы Кавказа, поехать на Алтай или отдохнуть в термах Тюмени. Отправиться в культурно-познавательные поездки по городам Золотого кольца, съездить в Нижний Новгород, побывать в Казани или Санкт-Петербурге. Интересные направления для отдыха на природе — Русский Север, Карелия, Мурманская область, Урал, Башкирия, Сибирь и Дальний Восток», — сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Южноуральские туристы чаще всего выбирают туры на море, отмечают эксперты.

«В программе участвуют все российские регионы. Туристы могут выбрать формат отдыха самостоятельно: речной круиз, отдых на базе отдыха или в санатории с лечением, тур с экскурсионной программой и так далее. Речь про те объекты и тех операторов, которые заявлялись на участие в этой программе. Например, не все санатории и базы отдыха заявлены и доступны к заказу по кешбэку. Уточнить эту информацию можно у турагентов. И также доступны разные форматы, как добраться до места отдыха: самолеты, поезда, а также автобусные туры. Челябинцы активно интересуются у нашей компании и у других крупных туроператоров по внутреннему туризму поездками в Крым, Сочи и Минеральные Воды», — рассказала ИА «Первое областное» глава Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.

Рассказываем, куда южноуральцы могут отправиться в отпуск по кешбэку и какие направления по этой программе больше всего пользуются спросом у жителей Челябинской области.

Как вернуть часть затрат на путевки?

Условия программы остаются прежние: туристу на карту вернется 20 процентов стоимости тура или проживания, максимум — 20 тысяч рублей. Оплатить поездку нужно картой «Мир». С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров. Поехать на отдых можно в любой регион России. В программе участвуют поездки и проживание в гостинице от двух ночей.

К программе подключено порядка 3000 партнеров: отелей, туроператоров, круизов и агрегаторов. Все доступные предложения и список партнеров опубликованы на сайте мирпутешествий.рф и постоянно пополняются в режиме реального времени.

В 2022 году семьи с детьми также смогут вернуть часть денег, потраченных на отдых ребенка в лагере. Продажа путевок с кешбэком стартует в ночь на 31 марта. Об этом в понедельник, 14 марта, объявили в правительстве РФ.



А как же заграница?

За последние несколько дней ряд авиаперевозчиков приостановил международные рейсы. Причина тому — закрытие воздушного пространства некоторых стран и лизинговые самолеты, на использование которых наложили арест. Российские власти при этом отмечают, что полеты российских авиакомпаний остаются безопасными, а по восьми международным перелетам страна сняла ковидные ограничения.

Какие авиаперевозчики на сегодня выполняют рейсы и какие направления доступны южноуральским туристам, читайте в нашем материале.

