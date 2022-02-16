Отпуск по кешбэку: куда южноуральцам отправиться в путешествие по России

В обзоре ИА «Первое областное» — несколько интересных туристических маршрутов

В России много любопытных и даже уникальных регионов, где обязательно нужно побывать туристам. По многим из них даже разработаны национальные туристические маршруты. Интерес к изучению родной страны сейчас подстегивает программа кешбэка, благодаря которой за туры по России можно вернуть 20 процентов от стоимости. Рассказываем, куда южноуральцы могут отправиться в отпуск по кешбэку и какие направления по этой программе больше всего пользуются спросом у жителей Челябинской области.

Забронировать туры по программе кешбэка южноуральцы могут до 12 апреля, воспользоваться ими они должны до 30 апреля.

«В Челябинской области действует брендовый маршрут „К нам прилетают даже метеориты“, рассчитанный на четыре дня, его можно приобрести по кешбэку. Но чаще всего запросы южноуральцев, конечно, на морское побережье — это Сочи, Крым. Также популярны туры в Калининград, Москву, Санкт-Петербург и туры по Золотому кольцу. Есть спрос на речные круизы — отправиться в них можно с начала навигации и до 1 июня», — рассказала ИА «Первое областное» глава Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.

Если морским прогулкам в период с февраля по конец апреля (именно до этого периода действует программа кешбэка) вы предпочитаете рассматривать исторические достопримечательности, то вам может быть полезна наша подборка.

ТЮМЕНЬ

Кроме горячих источников, куда южноуральцы довольно часто отправляются, в Тюмени можно посетить и исторические места. Например, музей «Усадьба Колокольниковых» — единственную сохранившуюся в Тюмени классическую купеческую усадьбу.

Театрализованная экскурсия в Казачьем подворье знакомит с традициями казачьей культуры в Сибири. Для туристов готовят показательные выступления и обучение казачьему искусству владения боевым оружием. Посещение Дома-музея Г. Е. Распутина в селе Покровское — еще одна локация во время визита в Тюмень. В основу экспозиции музея легли личные вещи семьи Распутиных.

Из Тюмени туристы могут добраться до Тобольска. Там доступны экскурсия по территории Тобольского кремля и посещение музея «Дворец Наместника». Еще один необычный музей «Тюремный замок» — загадочный архитектурный комплекс. До 1989 года в здании располагалась одна из самых строгих российских тюрем, в наше время — Музей сибирской каторги и ссылки. Экскурсия знакомит с бытом арестантов дореволюционного и советского периода. Самые смелые гости смогут спуститься в мрачное подземелье, сохранившее тюремную атмосферу.

Для туристов также работает интерактивный музейный комплекс под открытым небом «Посад сибирских старожилов» — деревянный городок с усадьбами, церквями, пристанью, ветряной мельницей. Экскурсия туда — уникальная возможность посетить съемочную площадку исторической драмы «Тобол», очутиться в Тобольске времен правления Петра I, сделать памятные фото в исторических костюмах.

КАРЕЛИЯ

Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков. Александро-Свирский монастырь — одна из локаций, где стоит побывать. Это святое место и центр распространения русской культуры на северные земли карелов и вепсов.

Туристы останутся в восторге от древнего вулкана Гирвас. 2,5 млрд лет тому назад здесь извергались лавовые потоки на поверхность земли. От тех времен остались причудливые нагромождения камней, застывшие лавовые языки и жерло палеовулкана. Местность вокруг по-своему красива: красноватые скалы из гранита в обрамлении тихих заводей. Вулкан является памятником международного значения.

Водопад Кивач — второй по величине равнинный водопад Европы. Вокруг него находится одноименный природный заповедник и дендрарий. Можно отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, и посетить уникальную экспозицию «Гранд-макет „Карелия“».

Желающие увидеть остров Кижи могут отправиться туда на «Метеоре». Там расположен Музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из самых крупных и известных в России музеев-заповедников под открытым небом. Центром знаменитого ансамбля Кижского погоста является 22-главая Преображенская церковь. В Покровской церкви находятся шедевры карельской иконописи. В крестьянском доме, сохранившем интерьеры, демонстрируют традиционные карельские ремесла.

АЛТАЙ

В селе Полеводка, рядом с Барнаулом, для туристов работает этнопарк «Алтай. История России», где гостей ждет знакомство с «Белым шаманом», «Главным бубном Алтая» и символом благополучия местного коренного народа — «Золотой бабой». Экскурсия в село Чемал на Чемальскую ГЭС и остров Патмос — одно из красивейших мест Горного Алтая. Одна из обязательных локаций Алтая — это красивейшее Телецкое озеро. А курорт города Белокуриха известен своим целебным воздухом и радоносодержащими источниками.

Живописной называют поездку в урочище Че-Чкыш — скальный каньон с водопадом, наскальными рисунками, обзорной площадкой, с которой открывается великолепная панорама Катуни. Для путешественников круглый год доступен туристско-рекреационный комплекс «Бирюзовая Катунь» — крупнейший центр туризма, включающий теплое искусственное озеро для купания и рыбалки, рестораны, туркомплексы, горнолыжные спуски, парк экстремальных развлечений, художественную галерею, пещеры, пасеку.

АРХАНГЕЛЬСК

Знакомство с городом многие туристы начинают с основных достопримечательностей первого морского порта России: мыса Пур-Наволок, где был основан город, величественной башни и мощных стен Гостиных Дворов — старейшего здания города. Можно съездить на остров Мосеев, где путешественники посещают судоверфь «Поморский коч», там в наши дни силами арктической школы традиционного деревянного судостроения возрождается строительство поморского коча — промыслового судна.

Крупнейший в России музей под открытым небом — музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». В экспозиции музея размещена уникальная коллекция памятников деревянного зодчества Архангельской области.

Северодвинск (45 км от Архангельска) — центр российского атомного судостроения. Там любой желающий может принять участие в интерактивной программе «Музейная субмарина». Программа демонстрирует устройство атомной подводной лодки, погружение под воду, «запуск» баллистической ракеты. Из Северодвинска можно отправиться на остров Ягры (10 км). Это живописное побережье является излюбленным местом отдыха.

КАЛИНИНГРАД

Куршская коса считается одной из главных достопримечательностей Калининграда. Она растянулась на 98 километров от Зеленоградска до литовского города Клайпеды. Основной рельеф здесь — это песчаные дюны, покрытые лесами. Большинство туристов приезжает сюда, чтобы увидеть уникальные природные образования: высоты Эфа и Мюллера, озеро Лебедь, Танцующий лес.

В самом Калининграде туристы могут осмотреть оборонительную казарму «Кронпринц» — уникальное для города архитектурное сооружение. Она представляла собой оборонительный бастион и казарму, способную вместить несколько сотен солдат. Строилось укрепление с 1843 по 1849 год и за всю свою историю ни разу не использовалось по прямому назначению. Даже во время штурма Кенигсберга в 1945 году бои шли вокруг Кронпринца, а саму крепость не штурмовали. Одна из самых известных в Калининграде — кирха (храм) Святого Семейства, построенная в начале XX века, она поражает красотой своей архитектуры.

Во время путешествия по Калининграду обязательно загляните в Музей янтаря. В экспозиции представлены работы художников, самые большие и необычные янтарные самородки, а также рассказано о техниках обработки янтаря. Главный экспонат музея — это фрагмент Янтарной комнаты, исчезнувший во время Великой Отечественной войны.

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