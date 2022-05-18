Россия открыла сухопутную границу с Грузией

Теперь добираться до страны можно на автомобиле или поезде

Россия открыла сухопутную границу с Грузией. Теперь для въезда в страну на автомобиле не потребуются обоснования. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации 17 мая.

Ранее в России действовал документ от 27 марта 2020 года, согласно которому из-за пандемии коронавируса движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты в Грузию и ряд других стран было ограничено. Для пересечения наземной границы требовалось доказательство цели поездки. Это могли быть работа, обучение, лечение и другие веские причины.

Теперь обоснования для въезда в Грузию через сухопутную границу не понадобятся. Такие же ограничения, согласно документу, сняты при въезде в ЛНР и ДНР.

Граница Грузии также открыта для россиян. Виза для пребывания в стране на протяжении одного года не нужна, необходим лишь действующий заграничный паспорт.

Грузия — это удивительно живописная страна с богатой историей и культурой. Путешественники смогут увидеть красивые горные пейзажи, посетить древние города и, конечно же, отведать местную кухню. Что посмотреть в Грузии и как туда добраться — в рубрике «Страны бывшего СССР: где отдохнуть туристу?».