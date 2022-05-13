В Челябинской области запустят пять новых экотроп Егоза — Сугомак

Маршруты объединят туристические места и природные объекты

В окрестностях Кыштыма создают сеть экологических троп между горами Сугомак и Егоза. Пять направлений общей протяженностью почти 25 км соединяют между собой вершины гор, территории особо охраняемых природных зон Сугомакская пещера и озеро Сугомак и спортивного комплекса «Егоза». Тропы разработаны для туристов с разным уровнем подготовки, для пеших и велопрогулок. Организаторы проекта рассказали, что можно посмотреть и посетить на каждом из направлений.

Проект создания сети экотроп реализуется при поддержке Фонда гражданских инициатив Южного Урала на средства гранта губернатора. Тропы соединяют между собой особо охраняемые природные территории у горы Сугомак и спортивный комплекс на территории горы Егозы.

«Тропы будут регулировать существующий „дикий“ туристический трафик. Помогут гостям найти интересные исторические и природные объекты, узнать больше об истории края. Наш проект подразумевает маркировку уже существующих троп и лесных дорог, на основе которых вместе с профессиональными гидами и спортсменами разработаны специальные маршруты, сегментированные по физическим возможностям и интересам целевой аудитории», — рассказали организаторы проекта.

1. Маршрут «Панорама». Готовность 20%

1,8 километра // около 1 часа пешком





Идеальный маршрут для небольшой прогулки, целью которой может стать пикник на смотровой площадке, фотосессия на вершине. Тропа сначала идет в гору до смотровой площадки, потом можно спуститься по одной из трасс ГЛК «Егоза». Подъем вверх сначала незаметный, но последние 100 метров до «Привала» довольно крутые. Спуститься можно по тому же пути или трассе «Верблюд». Гуляя по тропе, можно посетить пещеру «Егозавра». При прохождении ориентироваться можно будет по стрелочкам желтого цвета, которые еще в разработке. Тропа будет всесезонной.





2. Маршрут «Кольцо». Готовность 20%

1,4 километра // 30 минут пешком, 10 минут на велосипеде





Иначе ее можно назвать тропой здоровья. Очень легкая лесная тропа с небольшим подъемом для скандинавской ходьбы и велоразминки. Тропа будет всесезонной.

При прохождении ориентироваться можно будет по стрелочкам зеленого цвета.





3. Маршрут «Туда и обратно». Готовность 70%

7 километров в одну сторону // около 2,5 часа пешком и 1 часа на велосипеде





Не сложная тропа, но самая насыщенная интересными объектами. Оптимальна как для пеших, так и для велотуристов. Связывает напрямую Сугомак и Егозу, проходит через руины Динамитного завода и Васькин ключ. Можно пройти напрямую, а можно сделать крюк и пройти (или проехать) по сохранившейся насыпи железной узкоколейной дороги начала ХХ века.





4. Маршрут «Три вершины». Готовность 10%

10 км пешком, в том числе с подъемом в гору // около 5 часов





Маршрут для начинающих пеших туристов. Требует физической подготовки, так как подразумевает подъем и спуск с трех вершин!

Маршрут рекомендован к прохождению в теплое время года. Начинается на территории ГЛК «Егоза», идет вверх до самой вершины Егозы, спускается вниз до Лысого холма, идет еще ниже до подножия Сугомака и снова поднимается вверх. После вершины Сугомака спускается по его северо-восточному склону к пещере и роднику «Марьины слезы».





5. Маршрут «Черная дорога». Готовность 3%

20 километров // около 3 часов на велосипеде





Интересен для велосипедистов, так как проходит (50% маршрута) по насыпи старой железной дороги — идеально ровной и сухой тропе через густой лес.

Данная насыпь продолжается до Карабаша! Поэтому, если 20 километров вас не пугает, вы можете продолжить путешествие, опираясь на старые карты, на которых отмечен путь узкоколейной железной дороги. Карты опубликованы на сайте проекта.





В ГЛК «Егоза» рассказали, что три направления будут сданы уже в конце мая. Готовность всех маршрутов — сентябрь 2022 года.

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