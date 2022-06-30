Региональные меры поддержки помогли привлечь в Челябинскую область 47 млрд рублей

Средства поступили в течение двух лет

Благодаря мерам поддержки, реализуемым в Челябинской области, в регион за последние два года поступило более 47 млрд рублей. Об этом губернатор региона Алексей Текслер заявил на встрече с начальником управления Уральского ГУ Центробанка РФ Рустэмом Мардановым, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Это поддержка по всем направлениям, включая льготные кредиты для бизнеса. Нам нужно в постоянном режиме мониторить ситуацию, помогать бизнесу во всех сферах. А также продолжать работу, связанную с финансовой грамотностью населения, защитой прав потребителей», — отметил глава области.

На встрече стороны обсудили возможные подходы к возвращению валютных курсов к уровням, обеспечивающим рентабельность экспортных поставок для предприятий области.

В настоящий момент правительство Челябинской области и челябинское отделение Уральского ГУ Банка России наладили взаимодействие с региональным банковским сообществом по популяризации льготных кредитных программ и обратной связи по их эффективности. Для продолжения этой работы сформирован проект дорожной карты по повышению доступности кредитных ресурсов и финансовых услуг для населения и бизнеса, а также по повышению финансовой грамотности населения.

«В Челябинской области сложился наиболее эффективный механизм взаимодействия предприятий, кредитных организаций, органов государственной власти. Мы заинтересованы в оказании содействия предприятиям в реализации их программ, в том числе по импортозамещению, инвестиционных проектов, которые бы способствовали более быстрой адаптации к изменившимся условиям», — сказал Рустэм Марданов.

В заключение встречи Алексей Текслер и управляющий отделением по Челябинской области Уральского главного управления Центробанка РФ Елена Федина подписали план по реализации совместных проектов. Он предусматривает мониторинг текущей ситуации по предоставлению банками кредитных каникул бизнесу, реструктуризации кредитов, льготных кредитов и других мер поддержки.

Согласно плану, в регионе будут реализовывать меры по повышению доступности платежных услуг для населения и субъектов МСП, в том числе в сельских районах.

В Челябинской области будут повышать финансовую грамотность населения и предпринимателей. В планах также выявлять нелегальных участников финансового рынка и противодействовать мошенническим схемам.