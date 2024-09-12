Звезды российской гребли выступят на чемпионате Урала в Челябинске

Соревнования посетят победители и призеры Олимпийских игр во главе с Иваном Штылем

В ближайшую субботу, 14 сентября, в акватории Шершневского водохранилища состоится чемпионат Урала по гребле на байдарках и каноэ. Посетят состязания в Челябинске в качестве почетных гостей титулованные спортсмены — победители и призеры Олимпийских игр. Среди них Иван Штыль, Юрий Постригай и Антон Васильев. В рамках состязаний состоятся также зрелищные заезды на лодках класса «Дракон», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Состязания по гребле на байдарках и каноэ на базе челябинской спортшколы № 11 стартуют уже завтра, 13 сентября. Однако главные события чемпионата Урала пройдут в субботу, 14 сентября. На это событие руководитель региональной Федерации гребли на байдарках и каноэ Василий Рыбаков пригласил именитых и титулованных атлетов.

Так, посетит состязания в Челябинске Иван Штыль — серебряный призер Олимпийских игр — 2012 в Лондоне, 19-кратный чемпион мира. Компанию ему составят олимпийский чемпион Юрий Постригай, а также наш земляк чемпион мира Антон Васильев. В настоящий момент челябинский спортсмен работает в Краснодаре и является тренером национальной сборной.

Торжественное открытие чемпионата Урала состоится в 14:00. Звездные спортсмены выступят с мастер-классами для юных атлетов в 15:00, а в 15:30 состоятся заезды на лодках класса «Дракон». Мероприятие пройдет в акватории Шершневского водохранилища по адресу: ул. Лыжных Батальонов, 7. Вход свободный.

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