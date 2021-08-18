В Челябинске благоустроят территорию спортивной школы по гребле

Тренировочные объекты возведут в два этапа

В этом году в Челябинске благоустраивают не только общественные пространства, но и спортивные объекты. Городское спортуправление поделилось масштабным планом: на территории челябинской спортивной школы по гребле на байдарках и каноэ № 11 будет построена лыжероллерная трасса, площадка для игровых видов спорта и воркаут-площадка.

«Строительство лыжероллерной трассы — долгожданный проект не только для лыжников. Не в сезон этим видом спорта занимаются представители парусного спорта, гребцы, да и многие другие спортивные направления все чаще включают в тренировочный процесс лыжи. Появление нового комплекса позволит сделать тренировки и для воспитанников спортшколы по гребле на байдарках и каноэ разнообразными и комфортными. Они смогут играть в футбол, баскетбол, бегать на хорошем покрытии по новым дорожкам», — рассказал начальник спортуправления Максим Клещевников.

Новая трасса будет огибать игровые и тренировочные зоны — ее протяженность 350 метров. На площадке для спортивно-массовых мероприятий места хватит также всем: ее размер 436 кв. м. А на маленькой площадке, 122 кв. м, будет построен комплекс для занятий воркаутом.

Реализовывать планы будут в два этапа. Сначала проведут подготовительные работы, расчистят территорию: снесут 14 ослабленных деревьев и 2 кустарника. Все работы будут происходить на основании разрешения управления экологии и природопользования. Деревья, не мешающие благоустройству, будут сохранены.

Вторым этапом будет строительство лыжероллерной дорожки и спортплощадок. После этого займутся обустройством подходов к объектам и озеленением. Завершат работу высаживанием пяти взрослых деревьев, кустарников и компенсацией травяного покрова.

Автор: София Поромова