«Драконы» на воде. На чемпионате Урала по гребле состоялись заезды в необычных лодках

Спортсмены-гребцы закрыли сезон в Челябинске на Шершневском водохранилище

В акватории Шершневского водохранилища в выходные, 4 и 5 сентября, прошел открытый чемпионат Урала по гребле на байдарках и каноэ. Эти старты по традиции закрыли спортивный сезон. В рамках заездов олимпийских классов состоялись и необычные заезды на лодках класса «Дракон», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Гребцы как моряки — вынуждены ждать у моря погоды

Чемпионат Урала по гребле на байдарках и каноэ и заезды в лодках класса «Дракон» традиционно проводят в конце лета — начале осени. Эти старты закрывают спортивный сезон у представителей гребного спорта. И организаторы стараются всегда превратить состязания в большой спортивный праздник с приглашением ветеранов, почетных гостей, звездных и титулованных гребцов. Как правило, участникам и гостям мероприятия готовили не только обширную спортивную, но и культурно-развлекательную программу.

В этот раз обошлось без бурных празднований и представлений. В связи с пандемией и соответствующими ограничениями пришлось отменить даже парад участников и церемонию открытия. Однако и без них спортивный праздник удался.

Хотя поначалу казалось, что его и вовсе придется отменить. Сильный порывистый ветер в субботу днем вызвал волнение в акватории Шершневского водохранилища. Спортсмены в надежде всматривались в горизонт и ждали у моря погоды. Стартовать в таких условиях становилось небезопасно.

«Вчера у нас лодка перевернулась, попала под волну! Выходить на воду я бы не советовал никому, даже подготовленным спортсменам. Предлагаю представителям команд собраться позже и обсудить возможность проведения гонок. Будем надеяться, к тому времени погода распогодится», — президент областной Федерации гребли на байдарках и каноэ Василий Рыбаков был хмур как тучи в дождливый день.

Можно было понять его чувства и переживания. Эти старты являются одними из самых масштабных и значимых в календарном году для представителей гребного спорта. И сами спортсмены к ним целенаправленно готовятся, подводят к хорошей физической форме, чтобы на мажорной ноте завершить долгий и насыщенный сезон.

К счастью, переносить или отменять старты не пришлось. К 15:30 тучи ушли, ветер стих и волнение на воде уже не казалось таким уж пугающим. Призыва к действию гребцам ждать не надо было, они без каких-либо команд стали готовить лодки к стартам. Причем делали это второпях, понимая, что капризная погода может снова внести свои коррективы.

Универсальный вид спорта

«Поаккуратней с „Драконами“, они дорогие — из Китая!» — командовал Василий Рыбаков, который по обыкновению не сидел, принимал активное участие во всех организационных вопросах. На старт корпоративных заездов в этих классах лодок заявились пять команд. Здесь неожиданную победу одержали спортсмены из фитнес-клуба «Цитрус». Впрочем, как оказалось позже, сюрпризом этот успех назвать нельзя.

«У нас в команде 60% состава — профессиональные в прошлом гребцы. Победили потому, что дружим со спортом, регулярно занимаемся в тренажерном зале. Но силы и выносливости в гребле может и не хватить, нужна тактика и командные взаимодействия. И когда стало известно, что мы примем участие в этих соревнованиях, стали заранее к ним готовиться — в течение месяца два раза выходили на воду, получили необходимый опыт и практику», — объясняет капитан команды, тренер фитнес-клуба Валерия Шацких.

Спортсменка напомнила, что на «Драконах» ранее неоднократно выступала на крупных международных стартах. Так, в 2008 году сборная команда Челябинской области выиграла чемпионат Европы и мира. Это был очень значимый и важный успех в истории южноуральского гребного спорта.

«Мало кто знает, но гонки на „Драконах“ — это состязания с давней и богатой историей. Они зародились в Китае около двух тысяч лет назад. И во всем мире регулярно проводятся состязания, в которых одинаково успешно могут выступать как любители, так и профессионалы этого вида спорта. В Челябинске около 400 детей занимаются греблей — универсальным видом спорта, который гармонично развивает человека. Здорово, что в городе есть такая уникальная и современная спортивная база, которая позволяет детям заниматься в хороших условиях», — отметил начальник Управления по ФКСиТ Челябинска Максим Клещевников.

Одним из самых известных участников чемпионата Урала стал стронгмен и ведущий спортивно-массовых мероприятий Дмитрий Кононец. Он, кстати, и начинал свой путь в большой спорт с гребли на байдарках и каноэ, выполнил норматив мастера спорта международного класса. И с ностальгией вспоминает свою молодость, когда в ежедневном режиме тренировался до седьмого пота для того, чтобы вырасти в сильного профессионального гребца.

«Конечно, и сейчас важна подготовка к соревнованиям, но куда важней просто вести здоровый образ жизни, держать себя в форме. В любом спорте сложно, нужно проявлять упорство, характер, упрямство и прилагать максимум усилий для достижения высокого результата. В гребле эти качества приобретают исключительную важность», — считает Дмитрий Кононец.

Тренеры бьют тревогу — результаты пошли на спад

Гребная база на Шершневском водохранилище сейчас позволяет провести здесь крупные всероссийские старты, а мальчишкам и девчонкам — проводить качественный учебно-тренировочный процесс. Но не все так гладко. Для более комфортных условий и создания круглогодичного режима тренировок необходимо довести до ума вторую очередь современного комплекса. По словам заведующего базой Никиты Кожевникова, вопрос с завершением строительства административного здания пока не решен.

«В новом комплексе должны были разместиться 8 эллингов для лодок, крытый спортивный и тренажерный залы. Планируем создать здесь Центр гребного спорта Челябинской области. У нас в городе есть четыре базы, где дети занимаются гребным спортом, — две на Шершневском водохранилище, на Первом озере и озере Смолино рядом с ДС „Восход“. Все это позволит нам значительно улучшить инфраструктуру, создать плацдарм для будущих побед. Но говорить о каких-то сроках ввода в эксплуатацию нового административного здания со всей соответствующей инфраструктурой пока рано», — говорит о наболевшем Никита Кожевников.

Гребля на байдарках и каноэ в Челябинской области имеет свои хорошие и победные традиции. На протяжении двух десятков лет южноуральцы стабильно входили в различные составы сборных команд России. Наиболее высоких результатов достиг участник двух Олимпиад Антон Васильев, неоднократный чемпион страны. Сейчас в национальной сборной на высоком уровне выступает, пожалуй, лишь Анна Князева. Именно она в составе двойки парной завоевала для России олимпийскую лицензию в Токио. Однако тренеры и руководители Федерации уже бьют тревогу — за ее спиной практически никого нет. Если быть точнее, есть группа перспективных и сильных спортсменов, но они до уровня сборной страны пока не дотягивают. Между тем, на первенствах России в этом году южноуральцы выглядели скромно.

«Как и всех, нас также коснулась общая проблема, связанная с пандемией. Мы вынуждены были тренироваться в ограниченных условиях. Тем не менее, в таких сложных условиях нам удалось подготовить Анну Князеву, которой совсем немного не хватило для того, чтобы отправиться на Олимпийские игры. Однако на первенствах и чемпионатах страны в этом сезоне у нас выступления получились не такими результативными, как в старые добрые времена. Нужно делать из неудач правильные выводы. Уверен, у нас получится это сделать и в следующем году мы покажем более высокий результат»,— подытожил президент региональной Федерации гребли на байдарках и каноэ Василий Рыбаков.