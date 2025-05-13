Звезды российского плавания приедут на Кубок Александра Попова в Челябинск

В состязаниях выступят юные спортсмены из 60 регионов страны

В челябинском бассейне «Строитель» второй год подряд пройдет представительный всероссийский турнир по плаванию — Кубок Александра Попова. Легендарный спортсмен посетит эти соревнования, компанию ему составит и шестикратный чемпион мира Евгений Коротышкин. Они оценят уровень подготовки перспективных юношей и девушек 14—15 лет из 60 регионов, сообщает Федерация плавания Челябинской области.

Турнир «Кубок Александра Попова» проводится в нашей стране с 2009 года. Причем в разных городах страны. Челябинск второй год подряд выиграл право на проведение статусных соревнований. Не в последнюю очередь потому, что легендарный пловец, четырехкратный олимпийский чемпион не раз приезжал в южноуральскую столицу, провел немало мастер-классов и уроков мастерства в разных уголках региона.

Организаторы ожидают приезда около 500 пловцов 14—15 лет из более чем 60 субъектов РФ. Состязания пройдут с 21 по 23 мая в бассейне «Строитель». В течение трех дней пловцы разыграют комплекты наград в олимпийских дисциплинах плавания — личных состязаниях и эстафетах.

Посетит состязания не только Александр Попов, но и еще один титулованный российский пловец — вице-президент Федерации водных видов спорта, шестикратный чемпион мира Евгений Коротышкин.

Организатором соревнований выступит Федерация плавания Челябинской области при поддержке губернатора региона и при содействии Фонда поддержки спорта. Вход свободный.

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