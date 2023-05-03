Звезды профессионального бокса сразятся в «Битве на Урале» в Челябинске

Турнир пройдет 12 мая во дворце спорта «Юность»

Организаторы вечера профессионального бокса, который пройдет 12 мая в челябинском ДС «Юность», назвали первых участников турнира. В «Битве на Урале» сразятся три южноуральских боксера — Максим Стахеев, Андрей Стоцкий и переехавший в Челябинскую область кубинец Мигель Байона, сообщают организаторы мероприятия.

В программе предстоящего события несколько боев по правилам профессионального бокса. В главном и соглавном поединках выступят российские боксеры. Выйдут на ринг и представители Челябинской области. Так, проведут поединки Максим Стахеев, Андрей Стоцкий и кубинец Мигель Байона, который уже несколько живет и тренируется на Южном Урале. Причем стали известны и соперники двух наших земляков.

Челябинец Максим Стахеев, который недавно одержал победу на Всероссийском турнире «Кубок Танкограда», проведет 4-раундовый бой в весовой категории до 52,1 кг. Его соперником станет опытный боксер из Новосибирской области Артем Ткаченко. Отметим, что для Стахеева это будет второй поединок на профессиональном ринге.

Челябинский кубинец Мигель Байона имеет в своем послужном списке пять боев в профи, причем во всех он одержал победу, в том числе три — нокаутом. В «Битве на Урале» в весовой категории до 69,9 кг ему предстоит сразиться в 6-раундовом поединке с хорошо знакомым любителям бокса Андреем Маиком из Воркуты. Этот боксер уже выступал в Челябинске: в 2018 году он на арене «Трактор» в красивом стиле победил соотечественника Ивана Скрипачева.

«Зрители увидят бои с участием как известных и титулованных боксеров, так и начинающих профессиональную карьеру представителей Челябинской области. Мы стремимся к тому, чтобы любители бокса получили удовольствие от просмотра зрелищных и качественных поединков», — заявляют организаторы вечера профессионального бокса.

Организаторами вечера профессионального бокса «Битва на Урале» выступят промоутерские компании UralBoxingPromotions и Patriot совместно с Федерацией бокса Челябинской области.

Билеты на предстоящее событие уже поступили в продажу. Начало вечера профессионального бокса 12 мая в 19:00. Любители единоборств могут выбрать квитки как на трибуны, так и в партер, в непосредственной близости к рингу. Приобрести билеты можно в городских зрелищных кассах или на сайте

Возрастное ограничение: 18+