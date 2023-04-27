Стартовала продажа билетов на вечер профессионального бокса «Танкоград» в Челябинске

Бои пройдут 12 мая во дворце спорта «Юность»

В Челябинске стартовала продажа билетов на вечер профессионального бокса «Танкоград», который пройдет 12 мая во дворце спорта «Юность». Организаторами турнира выступят промоутерские компании «УралБоксингПромоушн» и «Патриот». Они еще не объявили о полном составе участников события, но рассказали о том, кто из челябинских боксеров выйдет на ринг.

«Зрители увидят бои с участием известных и титулованных боксеров и начинающих профессиональную карьеру представителей Челябинской области», — заявляют организаторы вечера профессионального бокса.

Имена всех участников предстоящего турнира еще неизвестны, полный файткард организаторы объявят в ближайшее время. Среди тех, кто точно выйдет на ринг, есть два боксера Челябинской области. В одном из главных боев выступит один из самых перспективных российских тяжеловесов, чемпион страны Андрей Стоцкий, а также переехавший на Южный Урал кубинец Луис Байона.

Цены на билеты на вечер профессионального бокса «Танкоград» доступные. Любители единоборств могут выбрать квитки как на трибуны, так и в партер, в непосредственной близости к рингу. Приобрести билеты можно в городских зрелищных кассах или на сайте.

Возрастное ограничение: 12+