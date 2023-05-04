В Копейске готовы к проведению старейшего в Челябинской области турнира по боксу

Соревнования, посвященные памяти Семена Хохрякова, пройдут в 53‑й раз

В Челябинской области пройдет один из старейших в регионе турниров по боксу. С 9 по 13 мая в Копейске состоятся Всероссийские соревнования по боксу, посвященные памяти Семена Хохрякова. В этом году они пройдут в 53-й раз и соберут около 90 спортсменов из 22 регионов страны, сообщают организаторы мероприятия.



Турнир носит имя уроженца Копейска танкиста, дважды Героя Советского Союза Семена Васильевича Хохрякова. Инициатором проведения соревнований стал заслуженный тренер РСФСР Эдуард Булатов. В течение 30 лет турнир проходил под его непосредственным руководством. Впоследствии организацию соревнований взяли на себя ученики тренера, а сегодня продолжают руководители региональной федерации бокса.



За более чем полувековую историю мемориал Хохрякова дал дорогу в жизнь многим известным и титулованным боксерам. В том числе победители и призеры чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр, международных турниров. Среди них — Петр Галкин, Ильфат Разяпов, Геннадий Ковалев, Владимир Плетнев, Александр Митишев и другие звезды советского и российского бокса.



«Копейская школа бокса является одной из сильнейших в регионе, здесь талантливые тренеры еще в советскую эпоху подготовили сильных и титулованных боксеров. Многие из них и сейчас продолжают успешно трудиться во благо южноуральского и копейского бокса. Турнир Хохрякова стал визитной карточкой города. И наш святой долг — продолжать эту историю, проводить соревнования на высоком организационном уровне», — говорит исполнительный директор Федерации бокса Челябинской области Константин Абакумов.

С 2010 года соревнования носят статус Всероссийского турнира класса «А», на котором боксеры имеют возможность выполнить норматив «Мастер спорта РФ». В этом году состязания пройдут в современном физкультурно-оздоровительном комплексе имени Эдуарда Булатова. Церемония открытия турнира — 9 мая в 15:00. Финальные поединки состоятся 12—13 мая.

Напомним, что на прошлой неделе в Челябинске прошел еще один Всероссийский турнир класса «А», на котором победители соревнований имели возможность выполнить норматив мастера спорта. На Кубке Танкограда хозяева ринга завоевали три золотые медали.



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