Челябинские гимнастки завоевали награды на всероссийском турнире

На соревнованиях в Югорске призерами стали спортсменки из школы «Гармония»

Более 500 спортсменок собрали всероссийские соревнования «Рассвет» по художественной гимнастике, прошедшие в городе Югорске. Отличились в них спортсменки из челябинской спортшколы «Гармония». Команда «Звездочки» завоевала золотые медали, а дуэт Алиса Бибикина / Кристина Насонова стал бронзовым призером, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

За награды всероссийских состязаний боролись 29 команд из 18 городов. Челябинскую область представили воспитанницы спортшколы «Гармония». По программе мастеров спорта отличился дуэт «Жар-птица», в составе которого бронзовыми призерами стали Алиса Бибикина и Кристина Насонова.

Гимнастки младшего возраста по программе первого спортивного разряда стали победителями соревнований. Золотые медали завоевала команда «Звездочки». В ее составе чемпионками стали Мария Нестерова, Настасья Слободчикова, Анастасия Мажарова, Анастасия Базарова и Вита Юрченкова.

Подготовили призеров соревнований тренеры Елена Казанаева и Елена Кудрявцева. Напомним, что в Челябинске в скором времени появится Центр гимнастики. Анонсировал строительство современного спорткомплекса глава города Алексей Лошкин.