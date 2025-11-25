Звезды мирового бокса сразятся в «Битве на Урале» в Челябинске

В главном бою вечера состоится битва между Тимуром Бибиловым и узбеком Сервером Эмурлаевым

Вечер профессионального бокса 28 ноября в Челябинске соберет звездный состав участников. На ринг четвертой по счету «Битвы на Урале» выйдут бойцы из России, Казахстана, Азербайджана, Кубы и Намибии. Среди участников и два действующих чемпиона мира из Узбекистана. В главном бою вечера состоится 10‑раундовое противостояние тяжеловесов: Тимур Бибилов (Россия) vs Сервер Эмурлаев (Узбекистан), сообщают организаторы турнира.

В программе четвертой части вечера профессионального бокса «Битва на Урале» сразятся со своими соперниками два действующих чемпиона мира из Узбекистана — Жавохир Умматалиев и Асадхужа Муйдинхуджаев (Узбекистан). Важно, что Асадхужа Муйдинхуджаев имеет в своем активе и золото Олимпийских игр — 2024 в Париже.

Всего же в рамках вечера бокса «Битва на Урале — 4» зрители увидят 10 поединков. Главный кард откроет боксер «УралБоксПромоушн», победитель первенства Европы из Челябинска Ахмадшох Махмадшоев, а в главном бою сразятся непобежденный россиянин Тимур Бибилов и опытный Сервер Эмурлаев из Узбекистана. Также Южный Урал представят еще 4 спортсмена — Дониер Назаров, Тамерлан Касымов, Андрей Стоцкий и Луис Мигель Байона.

«Битва на Урале — 4» состоится 28 ноября во дворце спорта «Юность». Начало мероприятия — в 19:00. Организаторами события выступят промоутерские компании «УралБоксПромоушн» и «СОЮЗ боксинг» при поддержке Федерации бокса Челябинской области и Фонда поддержки спорта.

Возрастное ограничение: 0+