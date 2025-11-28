Боксеры встретились лицом к лицу перед жесткой рубкой на турнире в Челябинске

Участники «Битвы на Урале» провели медиа взвешивание и готовы выйти на ринг

Взвесились, встали в боевые позы... и готовы к бою! В Челябинске завершилось медиа взвешивание боксеров перед «Битвой на Урале», которая пройдет сегодня, 28 ноября, во Дворце спорта «Юность». Бойцы провели face2face, встретившись друг с другом взглядами. Искры летели — соперники старались психологически подавить друг друга еще до выхода на ринг. А наш корреспондент во всей этой бойцовско-духовитой компании встретил позитивно настроенного игрока ФК «Челябинск» Дениса Самойлова.

Медиа взвешивание бойцов — это рядовая и обычная в общем-то процедура, которая является обязательной частью любого большого профессионального боксерского турнира. Это там, в Америке, эпатажные боксеры привлекают к себе внимание и на дуэли взглядов могут влепить своему оппоненту увесистую оплеуху или выступить с громким заявлением. У нас в России так не принято. «Плохие» мальчики у нас не в почете, а боксеров любят не за красивые слова, а профессиональные качества.

И все же на подобных мероприятиях можно почерпнуть и найти много интересного. Прежде всего благодаря их формату. Позади у боксеров жесткие тренировки и сгонка веса, а еще жесткая диета и питание. Но за день до боя они уже могут себе позволить немного расслабиться, выпустить пар. Поэтому и ведут себя раскованно, охотно общаются со СМИ.

Хотя даже по беглому взгляду на присутствующих легко было определить — кто тут хозяин, а кто приезжий гость. Взять того же Андрея Стоцкого. Челябинский боксер как будто всегда находится в превосходном настроении и не знает грусти. Поэтому много шутил и улыбался в общении со своими земляками. Дониер Назаров и Ахмадшох Махмадшоев также веселились и отвечали шутками на шутки.

А вот боксеры из других городов и стран сохраняли невозмутимое спокойствие. Каменные лица и минимум позерства на камеру. Они поочередно вставали на весы, делали фото, поворачивались лицом к сопернику, с которым предстоит в скором времени выйти на ринг и уходили на свои места.

И вот в этой вот разношерстной компании автор строк увидел... футболиста Дениса Самойлова. Да-да, того самого, который выступает за нашу профессиональную команду. Что он тут забыл? Оказывается, пришел поддержать своего друга-земляка Александра Хохлова из Красноярска.

«Мы с детства с ним знакомы, в параллельных классах одной школы учились. Футболист из Сани так себе, зато в боксе толк знает. Жесткий парень, завтра в ринге он покажет всем «кошмарик», — сказал Денис и вопросительно посмотрел на своего друга.

Тот и глазом не моргнул, ушел в себя — возможно, вспомнил, что боксировать ему придется с не менее жестким соперником. Противостоять ему будет наш челябинский таджик Ахмадшох Махмадшоев. А у него удар поставленный, и знак как отправлять оппонентов на настил ринга.

В центре внимания были, конечно же, участники главных боев вечера. И прежде всего россиянин Тимур Бибилов и его оппонент Сервер Эрмулаев. Фаворитом этого противостояния будет, конечно же, наш соотечественник. Молодой парень с Кавказа, представляющий уральскую компанию «УралБоксПромоушн» не знает поражений на профессиональном ринге. Девять раз он бился, во всех боях победил, в том числе восемь боев заканчивал досрочно.

Ринганонсер «Битвы на Урале-4» представил россиянина как Крестоносца. Это еще что за прозвище? Откуда оно взялось и почему?

«Оно как бы не официальное, тренер по приколу как-то решил меня так назвать. Крестоносцы — это же воины когда-то были, с несгибаемым и крепким духом. Вот и тренер считает, что у меня есть такой дух. Смогу ли я его выбить из соперника? Загадывать не люблю. Тем более что он совсем не маленький мальчик, многое в боксе повидал. Ринг покажет», — рассказал Тимур Бибилов корреспонденту ИА «Первое областное».

Я украдкой посмотрел на этого дядю, а там... действительно дядя — такой жесткий и суровый взгляд, шрамы на лице, густые брови. Ну, серьезный такой узбек, 40 лет уже мужику.

Разговорились и от былой суровости дяди не осталось и следа. Мне он даже показался таким добродушным и приятным собеседником.

«Я вообще-то крымский татарин, с 4 лет живу в Симферопольском районе. Поэтому хорошо разговариваю по-русски. А уже в 5-летнем возрасте занимаюсь боксом. Поэтому в этом виде спорта немного разбираюсь. Если интересно будет, завтра после боя подробно расскажу», — заинтриговал меня Сервер Эрмулаев.

«Ага, если только с ринга не уползет», — подумал я. Не надо быть экспертом, чтобы понять кто явный фаворит в главном бою «Битвы на Урале». Но знаете что? А ведь 40-летний боксер с узбекскими корнями отнюдь не собирается быть мальчиком для битья. Он настроен на 10-раундовый бой и планирует оказать серьезное сопротивление восходящей звезде российского бокса.

«Знаешь, сколько я таких перспективных бойцов на своем веку повидал? Выходил с ними на ринг и бился. Правда, давно это было. Но соперников серьезных у меня хватало. Тимур — хороший парень, сильный. Ему 20 лет, а у него уже 9 побед в 9 боях. Подает большие надежды? Завтра после боя я вам скажу — правда это или ему есть еще над чем работать», — сказал Сервер Эрмулаев и похлопал меня по плечу.

Не знаю как вам, а мне такая затравочка на сегодняшний вечер бокса нравится. И это я вам рассказал только про одну пару бойцов «Битвы на Урале-4». Уверен, что за каждым боксером скрывается своя уникальная история. Сегодня они вам ее расскажут. Но не на словах, а на кулаках. Приходите, будет интересно!

Фото: Алексей Журавлев (ИА «Первое областное») и Илья Бархатов (для Федерации бокса Челябинской области).

Возрастное ограничение: 18+