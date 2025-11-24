13 российских боксеров выступят на чемпионате мира — 2025 в Дубае

В состав национальной сборной вошел Эдмонд Худоян из Златоуста

Тренерский штаб сборной России на сборах в Сочи сегодня, 24 ноября, объявил окончательный состав команды на чемпионат мира — 2025, который пройдет в Дубае (ОАЭ). В заявку попал боксер из Златоуста Эдмонд Худоян. Ему предстоит побороться за медали в весовой категории до 48 кг, сообщает Федерация бокса России.

Имена российских боксеров, которые отправятся на главный старт сезона, объявил генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин. В заявку вошли 13 спортсменов — по одному человеку в каждой весовой категории. Возглавит национальную команду на турнире главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов, уроженец Златоуста.

«У нас достойная и сильная команда России, а капитаном сборной выбран Муслим Гаджимагомедов. В нашем составе собраны чемпионы и призеры мира и Европы. Сейчас один состав уезжает на чемпионат мира, другой — на чемпионат мира среди нефтяных стран, а третий — на турнир в Минск», — отметил Виктор Фархутдинов.

Он также добавил, что российская сборная на предстоящем турнире будет бороться за победу в командном зачете. Состав участников ЧМ-2025 был сформирован на основе чемпионата России этого года, прошедшего в Екатеринбурге.

Состав сборной России на чемпионат мира — 2025:

Эдмонд Худоян (48 кг), Баир Батлаев (51 кг), Вячеслав Рогозин (54 кг), Андрей Пегливанян (57 кг), Всеволод Шумков (60 кг), Илья Попов (63,5 кг), Евгений Кооль (67 кг), Сергей Колденков (71 кг), Исмаил Муцольгов (75 кг), Джамбулат Бижамов (80 кг), Шарабутдин Атаев (86 кг), Муслим Гаджимагомедов (92 кг), Давид Суров (свыше 92 кг).

Отметим, что это альтернативный чемпионат мира по боксу, который проводит IBA (Международная федерация бокса), возглавляемая Умаром Кремлевым. Турнир состоится с 2 по 13 декабря в Дубае. Официальный чемпионат мира, проводимый World Boxing, прошел с 4 по 14 сентября в английском городе Ливерпуль.