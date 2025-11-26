Ветераны СВО бесплатно посетят вечер бокса «Битва на Урале» в Челябинске

Приглашения на мероприятие получили и воспитанники соцучреждений города

Ветераны спецоперации и воспитанники социально-реабилитационных центров станут гостями международного вечера профессионального бокса «Битва на Урале — 4», который состоится 28 ноября в челябинском дворце спорта «Юность». Бесплатные пригласительные билеты для них предоставили организаторы в рамках масштабной благотворительной акции, сообщает региональная Федерация бокса.

Федерация бокса Челябинской области совместно с министерством социальных отношений региона передали билеты Единому центру поддержки и реабилитации участников СВО, Ассоциации ветеранов специальной военной операции, техникуму-интернату инвалидов им. И. И. Шуба, а также социально-реабилитационным центрам для несовершеннолетних.

«Эта благотворительная акция — часть большого социального вектора в многолетней работе Федерации бокса Челябинской области. Она направлена на то, чтобы сделать зрелищный спорт доступнее для тех, кто заслуживает особой поддержки», — отметил исполнительный директор региональной Федерации бокса Фаригат Касымов.

Чиновники подчеркивают важность подобных инициатив не только как развлекательных мероприятий, но и как элемента социальной адаптации.

«Мы рады поддержать эту важную инициативу. Для многих подопечных наших учреждений масштабный праздник спорта — это мощный заряд положительных эмоций, вклад в их социальную адаптацию и реабилитацию», — добавила министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.

Гости вечера увидят на ринге настоящих звезд спорта, включая действующих олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Особый интерес для земляков представят выступления пяти боксеров от Челябинской области: Дониёра Назарова, Тамерлана Касымова, Андрея Стоцкого, Ахмадшоха Махмадшоева и переехавшего в наш регион кубинца Луиса Мигеля Байоны.

Мероприятие, в рамках которого сразятся 10 пар боксеров из России и других стран, будет организовано промоутерскими компаниями «УралБоксПромоушен» и «СОЮЗ боксинг» при поддержке Федерации бокса Челябинской области и Фонда поддержки спорта. Ожидается, что за поединками на арене «Юности» будут следить около трех тысяч зрителей.

Возрастное ограничение: 18+