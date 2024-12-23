Звезды КХЛ сыграли дружеский матч на открытом льду в Магнитогорске

Хоккейную игру в парке «Притяжение» организовали капитаны команд «Металлург» и «Салават Юлаев»

В магнитогорском парке «Притяжение» прошел второй по счету хоккейный турнир «Уральская классика», организаторами которого выступили капитаны «Металлурга» и «Салавата Юлаева» Егор Яковлев и Григорий Панин. Лидеры команд сыграли дружеский матч с юными ребятами под открытым небом, компанию им составили известные спортсмены, актеры, блогеры и журналисты, сообщает региональный Минспорт.

«Мы сами были маленькими, и такой возможности выходить на лед с профессиональными игроками не предоставлялось. Мы решили подарить детям такую возможность. Сами знаем, как это ценно и важно. Дети получают эмоции — это самое главное», — отметил один из главных идейных вдохновителей хоккейного мероприятия Егор Яковлев.

В этом году в «Уральской классике» приняли участие и другие известные спортсмены. Среди них олимпийские чемпионы Александр Легков (лыжные гонки) и Никита Нагорный (спортивная гимнастика), актеры сериала «Молодежка» Влад Канопка, Матвей Зубалевич, Игорь Огурцов, боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов, тренер Дмитрий Яшанькин и другие звездные гости. Вместе с хоккеистами КХЛ они сыграли товарищеский матч, который завершился со счетом 16:14 в пользу команды Егора Яковлева.

«После гала-матча сражаться за победу вместе со звездами вышли юные хоккеисты в разных возрастных группах. Для „Уральской классики“ стало доброй традицией делать спорт для ребят из маленьких сел доступнее. В этом году, уже по традиции, состоялось вручение новых комплектов экипировки. Их получили хоккеисты команды „Ахай“ из деревни Ишбулдино Республики Башкортостан», — сообщает региональный Минспорт.

Также организаторы решили подарить юным хоккеистам не только новую форму, но и возможность заниматься на специально оборудованной площадке. Новая хоккейная коробка будет построена в селе Кусимовский Рудник.