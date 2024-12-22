Магнитогорский «Металлург» выиграл первый тур чемпионата КХЛ по хоккею 3×3

И как победитель турнира получил премию 1 миллион рублей

Хоккейный клуб «Металлург» выиграл первый тур чемпионата КХЛ 3×3. В Суперигре магнитогорцы в южноуральском дерби разгромили челябинский «Трактор» со счетом 12:4. Эта игра стала самой результативной на турнире. Игроки «Металлурга» как победители турнира получили денежную премию в размере 1 миллиона рублей на команду, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Магнитогорский «Металлург» здорово провел групповой этап, подтвердив, что команда лучше других подготовилась к турниру. В шести матчах южноуральцы проиграли лишь один раз — астатинскому «Барысу».

И то, этот поединок уже ничего не решал с турнирной точки зрения: уже было известно, что именно «Металлург» и «Трактор» встретятся в Суперлиге и в очном противостоянии определят победителя как турнира, так и заберут денежный приз в размере 1 миллиона рублей.

Хоккей. Чемпионат КХЛ 3×3. 1-й тур.

19 декабря

«Барыс» (Астана) — «Сибирь» (Новосибирск) — 4:7

«Барыс» (Астана) — «Трактор» (Челябинск) — 2:5

«Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 6:4

«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 7:1

20 декабря

«Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 6:2

«Барыс» (Астана) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:8

21 декабря

«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:5

«Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана) — 6:2

«Сибирь» (Новосибирск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:6

«Сибирь» (Новосибирск) — «Барыс» (Астана) — 4:6

22 декабря

«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Астана) — 3:6

«Сибирь» (Новосибирск) — «Трактор» (Челябинск) — 5:6 (бул).

Суперигра

«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 12:4

Финальный матч стал украшением первого тура, став самым результативным. На двоих команды забросили аж 12 шайб. Любопытно, что «черно-белые» лучше начали поединок, забросив в дебюте два гола. Однако при счете 3:3 игра у подопечных Дениса Козырева разладилась. У магнитогорцев разыгрался Денис Полукаров, который в итоге оформил покер, по хет-трику у Андрея Олейникова и Павла Варфоломеева.

Второе место по итогам первого тура заняли хоккеисты челябинского «Трактора». Третья и четвертая позиция достались «Барысу» и «Сибири» соответственно. Отметим, что не вступили в борьбу еще четыре участника турнира. Во втором туре на следующей неделе стартуют в чемпионате КХЛ 3×3 омский «Авангард», уфимский «Салават Юлаев», казанский «Ак Барс» и минское «Динамо».