Хоккейный клуб «Трактор» впервые в сезоне проиграл два матча подряд в КХЛ

Три голевые передачи Вадима Шипачева помогли минскому «Динамо» выиграть у челябинской команды

Хоккеисты челябинского «Трактора» после 10-дневной паузы сыграли не лучшим образом в чемпионате КХЛ, уступив на своем льду минскому «Динамо». Героем матча стал лучший бомбардир белорусского клуба Вадим Шипачев. Опытнейший хоккеист сделал ассистентский хет-трик и помог своей команде одержать победу со счетом 3:1. Хоккеисты «Трактора» впервые в сезоне проиграли два матча подряд соперникам в основное время матча, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Десятидневная пауза в чемпионате КХЛ, связанная с проведением Кубка Первого канала, могла в разной степени отразиться на действиях игроков. Потеря игрового тонуса в командных видах спорта играет важную роль. Есть такое ощущение, что пауза не лучшим образом отразилось в первую очередь на игре «Трактора». Очень уж тяжеловесно действовали хоккеисты челябинского клуба. Особенно это касается первых двух периодов.

К исходу 10 минут игры хозяева площадки нанесли лишь один бросок в створ ворот соперника. Да и в целом «черно-белые» атаковали не так часто, как этого хотелось бы. И шайба, которую забросили минчане, вытекала из хода матча. В игровом эпизоде блеснул индивидуальным мастерством Никита Пышкайло: на синей линии он удивительно легко обыграл инертного Никиту Тертышного, вкатился в чужую зону и с острого угла отправил шайбу в «домик» Заку Фукале — 0:1.

Челябинцы за весь период создали, пожалуй, лишь один острый момент, когда бросал с убойной позиции Никита Тертышный. Но голкипер гостей Василий Демченко был надежен. Зато под занавес периода из ничего сделал гол Макс Шабанов. Подхватив шайбу, он мастерски исполнил все сам: обыграл на замахе защитника и из-под него кистевым броском поразил цель — 1:1.

Чуть активнее действовали минчане и во втором периоде. Продолжал удивлять своей игрой опытнейший Вадим Шипачев. Именно он и организовал второй гол, когда выдал роскошный пас себе за спину на Вадима Мороза. Белорус в касание переправил резиновый снаряд в ворота — 1:2. Чуть позже Шипачев сделал еще одну классную передачу, на сей раз на Романа Горбунова. Пришлось Заку Фукале вступать игру и спасать команду от гола. Под занавес соперники обменялись голевыми моментами, но счет остался без изменений.

В дебюте третьего периода «черно-белые» не смогли реализовать большинство, но уже при игре в равных составах должен был сравнивать счет Виталий Кравцов. Увы, форвард челябинцев из выгодной позиции не попал в створ ворот. В аналогичной ситуации пару минут спустя оказался Александр Кадейкин.

«Трактор» прибавлял в игре, стал все чаще и чаще гостить в зоне соперника. Казалось, вот-вот, и белорусы дрогнут. Хотя минчане опасно огрызались. Чего только стоит выстрел Вадима Шипачева, после которого шайба угодила в перекладину! Но 37-летний все равно стал героем матча. Именно он выдал еще одну голевую передачу на Вадима Мороза, который сделал счет 3:1.

Уже за три минуты до финального свистка «Трактор» пошел ва-банк, сменив вратаря на шестого полевого игрока. Челябинцы были близки к тому, чтобы сократить разрыв в счете до минимума. Но у минчан на последнем рубеже был безупречен Василий Демченко. Помогли ему и защитники белорусского клуба, которые в нужный момент блокировали броски челябинцев.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 18 декабря. «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Никита Пышкайло (Роман Горбунов, Вадим Шипачев), 09:58 (5×5).

1:1 — Максим Шабанов (Григорий Дронов, Сергей Телегин), 19:29 (5×5).

1:2 — Вадим Мороз (Вадим Шипачев, Роб Хэмилтон), 21:24 (5×5).

1:3 — Вадим Мороз (Вадим Шипачев), 53:14 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Вадим Шипачев («Динамо»)

37 лет человеку, а он не знает усталости и ведет своих партнеров по команде за собой. В этот раз опытнейший хоккеист оформил ассистентский хет-трик. Особенно запомнился его шикарный пас за спину, когда Вадим Мороз вывел минчан вперед.

Вадим Мороз («Динамо»)

Забросил две шайбы и мог бы претендовать на главную звезду матча. Мог сделать хет-трик, когда в третьем периоде едва не «прошил» голкипера челябинского клуба.

Максим Шабанов («Трактор»)

Вновь блеснул индивидуальным мастерством, забросив шайбу в своем фирменном стиле. Но в целом выглядел не лучшим образом в матче. Мы-то знаем его потенциал!



Следующий матч наша команда проведет также в Челябинске: 21 декабря «Трактор» сразится с еще одним иностранным клубом КХЛ — астанинским «Барысом».