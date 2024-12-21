Круче, чем в театре или репортаж о том, как заводчане в хоккей играли

На ледовой площадке команда «Электромашина» разгромила соперников из «Уралвагонзавода» — 10:2

Большой Боб и крутой воспитанник школы Макарова с одной стороны, танцующий во время матча тренер и крепкий на слова эмоциональный вратарь — с другой: товарищеский поединок двух хоккейных заводских команд вызвал огромный интерес у любителей хоккея в Челябинске. Игра «Электромашина» vs «Уралвагонзавод» собрала переполненные трибуны во Дворце спорта «Юность». Рассказываем и показываем то, как в родной дом «Трактора» спустя много лет вернулась атмосфера большого хоккея.

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В октябре команды провели первый товарищеский междусобойчик. Игра в Нижнем Тагиле получилась сверхрезультативной и завершилась победой хозяев площадки — 9:6. Кстати, еще тогда матч вызвал живой интерес у любителей хоккея: местная ледовая арена собрала внушительную зрительскую аудиторию — игру посетили около 1500 человек.

Ответный матч в Челябинске, прошедший вчера, 20 декабря, вызвал еще больший ажиотаж — более 3000 зрителей посетили игру во Дворце спорта «Юность». В этой новости мы рассказали о том, что в последний раз эта площадка собирала аншлаг на хоккейном матче 25 лет назад.

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На голкипера гостей было больно смотреть. Еще на льду он не сдерживал эмоций, а его звонкий голос могли слышать зрители с последних рядов арены. Пропустив очередную шайбу, тренер дал возможность вратарю своей команды отдохнуть и охладить свой пыл.

Тот, уже сидя на скамейке, дал волю эмоциям: швырнул шлем, скинул краги и щитки и на «великом и могучем» высказал партнерам по команде все, что он о них думает. В этот момент подумалось: хорошо, что скамейка игроков находится по другую сторону площадки, вдалеке от зрителей — некоторым из них слышать этот набор непечатных слов явно не нужно.

Явно был не в своей тарелке и тренер гостей Виталий Кореченков. Он смотрел на площадку и не понимал, что происходит: его парни к концу второго периода проигрывали соперникам со счетом 1:6. А ведь еще каких-то два с небольшим месяца назад выигрывали у них 9:6.

Казалось бы, матч товарищеский, можно сказать, дружеский... Хоккеисты тут не за Кубок Гагарина бьются, и не чемпионский титул, но эмоции бьют через край у всех.

«А почему вы удивляетесь? Это ж мужики, они проигрывать не любят. У каждого есть самолюбие. И с настроем на матч у нас все в порядке. Но сегодня что-то не сложилось. Прибыли сюда не оптимальным составом: играем в три пятерки. Ротации состава нет, вот ребята физически и не успевают за соперником. Но ничего, в следующий раз выиграем, возьмем реванш», — сообщил автору строк в перерыве матча главный тренер ХК «Уралвагонзавод» Виталий Кореченков.

В третьем периоде, уже при счете 1:8 пыл у наставника гостей поутих. Видимо, уже понял, что матч спасти не получится. Тренер просто получал удовольствие от хоккейной атмосферы вокруг игры: шутил со своими подопечными, смеялся от того, как они падают на льду. А потом и вовсе пустился в пляс под зажигательную музыку от ди-джея.

Его танец под хит «Freed from desire» от Gala был бесподобен. Эх, оставалось только сожалеть, что в этот момент у меня в руках был фотоаппарат, а не смартфон. Видео наверняка собрало бы много просмотров на ютубе.

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На другой скамейке тоже было весело. Оно и понятно: челябинские хоккеисты купались в лучах славы. Когда у них еще будет возможность сыграть матч при такой солидной болельщицкой поддержке? Они радовались голам, обнимались друг с другом, шутили и веселились прямо на льду.

Больше других рад был капитан, он же играющий тренер команды Олег Бабин. Это он собирал ребят, проводил с ними тренировки — эдакий идейный вдохновитель хоккейной дружины «Электромашины».

«Большой Боб» — так партнеры по команде называют капитана своей команды. Почему так? У меня была одна гипотеза, связанная с экс-главным тренером омского «Авангарда» Бобом Хартли. Тот запомнился тем, что очень жестко руководил своими подопечными, делая большой упор на физическую подготовку игроков. Подумалось, что Олег Бабин тоже может быть таким. Оказалось, все гораздо проще.

«Я — Бабин Олег Борисович, то есть БОБ. Поэтому ребята так и называют меня. Что касается Боба Хартли и его методов работы... Знаете, в нашем коллективе пытаемся с ребятами договориться и делать так, чтобы они ответственно подходили к тренировкам. Если не будут понимать — объясним другим методом. Но думаю, что не придется этого делать: они уже большие мальчики и понимают, что к чему», — объяснил Олег Бабин.

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К слову, о больших, то есть взрослых мальчиках. В челябинской команде «Электромашина» Илья Шундеев один из самых молодых игроков. Ему 23 года, а профессиональную карьеру хоккеиста завершил четыре года назад. И это при том, что выступал в первенствах России за команды «Трактор», «Мечел» и СШОР им. С. Макарова. Вполне мог бы проявить себя в МХЛ или ВХЛ. Но выбрал другой путь.

«Решил, что нужно крепче вставать на ноги, заниматься чем-то серьезным. В хоккее вроде получалось, но что-то не срослось. Поэтому и ушел на завод, работаю наладчиком станков, а в свободное время с ребятами играем в хоккей. Я очень рад тому, что при заводе создали хорошую хоккейную команду», — говорит Илья Шундеев.

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На льду, между тем, команды доигрывали матч. Его победитель был уже известен. Игра в итоге завершилась со счетом 10:2. К большой радости болельщиков. Но были среди них и те, кто не очень был рад такому результату.

Представляете, приехали в Челябинск из Нижнего Тагила поддержать свою команду несколько сотрудников «Уралвагонзавода». Среди них, например, Наталья и Евгений Онучины.

Девушка вооружилась мегафоном, а ее супруг обошелся без спецтехники, полагаясь исключительно на свои голосовые связки. И хотя в хоккейном поединке оказалось, что «Тагил не рулит», болельщики гостей не очень расстроились тому, что их команда проиграла.

«Сегодня не узнаем наших ребят. Наверное, устали с дороги, не бежится. Но ничего страшного: в следующем матче отыграемся. Классно, что такие матчи проводят. Посмотрите, какой праздник для болельщиков! На игру в Нижнем Тагиле наш дворец тоже собрал много зрителей, но в Челябинске — просто космос!», — рассказали Наталья и Евгений.

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И наконец еще одна любопытная и интересная деталь. Среди зрителей на трибунах автор строк нашел такого человека, который вообще впервые в жизни оказался на хоккее. Знакомьтесь, это Светлана Мелентий! И она очень бурно реагировала на то, что происходит на льду.

Наш разговор с ней длился не более пяти минут, но два раза прерывался из-за того, что девушка не хотела пропустить важный момент на площадке.

— Я работаю ведущим экономистом на НПО «Электромашина». И когда предложили пойти на матч, чтобы поддержать наших ребят, то с радостью согласилась. Знаете, я сама по себе очень азартный человек, поэтому здесь не могу сдержать эмоций. Хочется кричать и гнать нашу команду вперед! Уже вот голос даже немного сел.

— А театр? Мне всегда казалось, что девушкам там интересней.

— Да, там тоже хорошо! Но хоккей круче. Я выбираю азарт и эмоции.



