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/ «Золото» ветеранских соревнований привез борец из Челябинской области

«Золото» ветеранских соревнований привез борец из Челябинской области

Спортсмен одолел трех соперников на Чемпионате мира.
сегодня в 16:54
  |  Спорт

Южноуральский спортсмен Вячеслав Палладов привез «золото» соревнований из Перми. Там проходил Чемпионат мира среди ветеранов греко-римской борьбы. В категории мужчины 45−60 лет до 70 килограммов Вячеслав Палладов одолел казахстанского борца, став мировым призером. До этого он боролся со спортсменами из Армении и Казахстана, и также одолел их.

6 октября в Перми в рамках чемпионата мира по греко-римской борьбе среди ветеранов были разыграны медали в дивизионах «C» (46−50 лет) и «D» (51−55 лет). Победителями чемпионата стали Владимир Соколов (до 78 кг, D), Игорь Чуев (до 62 кг, D), Вячеслав Палладов (до 70 кг, С), Павел Денисов (до 88 кг, С), Борис Медведев (до 100 кг, С). — сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России.

Чемпионат мира среди ветеранов был 20-м по счету. Участвовать решили 300 борцов из 36 стран.

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