Челябинский борец завоевал «бронзу» международном турнире

Вааг Маргарян – призер турнира по греко-римской борьбе в Беларуси.

Челябинец Вааг Маргарян завоевал бронзовую медаль международного рейтингового турнира по греко-римской борьбе в Минске, Беларусь. 23-летний борец в полуфинале уступил серебряному призеру чемпионатов мира и Европы Радику Кулиеву из Беларуси. А в поединке за «бронзу» одолел своего соотечественника Гази Халилова, повторив прошлогоднее достижение.

В состязаниях, посвященных памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева, приняли участие более 230 спортсменов из 20 стран. Россияне заняли второе место в командном зачете, завоевав 10 наград. Из них два «золота», одно «серебро» и семь бронзовых медалей.

Напомним, что Вааг Маргарян является победителем первенства Европы среди молодежи и серебряным медалистом Евро-2019, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов России.