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Такое решение принято главой государства по просьбе жителей города.
/ Борис Дубровский поздравил семью ветерана ВОВ с бриллиантовой свадьбой

Борис Дубровский поздравил семью ветерана ВОВ с бриллиантовой свадьбой

В гости к чете Зотовых глава региона пришел с подарками.
сегодня в 11:10
  |  Общество

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил семью ветерана Великой Отечественной войны Михаила Зотова с праздниками. Поводов сразу несколько: в этом году Михаил Зотов с супругой празднуют бриллиантовую свадьбу, целых 60 лет совместной жизни, а также день рождения Валентины Зотовой — недавно ей исполнилось 85 лет.

Я уже пожилой человек, а все равно чувствуется волнение, как будто я выпустил летчика на взлетную полосу, или когда услышал звук крупнокалиберных пулеметов и крупнокалиберной пушки. А сейчас посмотрел на вас и стало легче, потому что мы встречаемся не в первый раз. — обратился ветеран к Борису Дубровскому.

Глава региона поздравил семью Зотовых, познакомился с детьми и внуками ветерана, послушал истории Михаила о военном времени, а также принял участие в семейном чаепитии. После Борис Дубровский вместе с хозяином дома отправился рассматривать памятные фотографии, а также, по просьбе хозяина, подписал один из них, на котором они запечатлены вместе несколько лет назад.

Отметим, чета Зотовых много работала во благо Родины. Михаила призвали на войну в 1943 году, когда ему было всего 19 лет. Оттуда он вернулся с медалями за боевые заслуги, за взятие Берлина, а также с медалью Жукова. Валентина много лет была инженером Челябинского областного трикотажного объединения. Участвовала в строительстве двух домов быта в Челябинске.

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