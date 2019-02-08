/ Ветерана войны ищет внучка его сослуживца в Златоусте

Женщина собирает информацию о сослуживцах дедушки для сохранения памяти о войне.

«Я ищу родственников ветерана Великой Отечественной Войны — Николая Афанасьевича Никоновича», — именно так началась запись Татьяны Лепетенко в группе «Подслушано в Златоусте» во «ВКонтакте». Женщина обратилась к южноуральцам с просьбой о помощи, объяснив, что хочет поделиться информацией о герое ВОВ.

Сайт «Первый областной» связался с Татьяной Лепетенко. Она рассказала, что Николай Никонович — сослуживец ее дедушки Александра Логинова. Вместе они были в одном батальоне и дошли до Польши. Объяснила Татьяна и то, зачем ей нужна информация о Николае Никоновиче.

Для семейного архива и для детей хочу сделать свой фильм о дедушке, о его боевых заслугах. Вот хотелось бы узнать, может, и у родственников Николая Афанасьевича Никоновича есть совместные фотографии. Ну, и у меня есть книга-мемуар, написанная их командиром батальона, где описаны все события, хотела бы поделиться информацией с родственниками сослуживца. — рассказала сайту «Первый областной» Татьяна Лепетенко.

Татьяна уточнила: Николай Никонович не коренной южноуралец. Он родился в селе Песочное Минской области, но призвали его на фронт именно из Златоуста. Поэтому женщина ищет родственников ветерана в Челябинской области.

У Татьяны есть и совместная фотография ее дедушки в окружении сослуживцев. Мужчина с перевязанным глазом — дедушка Татьяны, а сидящий слева от него и есть Николай Никонович.

Мой дедушка в 1945 был ранен в голову, это он после ранения, без глаза. Николай Никонович был старшим лейтенантом, 6-ая инженерно-саперная бригада, 115 инженерно-саперный батальон. Их батальон принимал участие в боях под Курском, подготовка к форсированию через реку Десну. — рассказала Татьяна Лепетнева.

Рядом с мужчинами сидят еще двое солдат. С родственниками одного из них Татьяне тоже удалось связаться.

Мы с семьями даже не знаем, были ли они хорошими товарищами или просто сослуживцами, которых вместе сфотографировали. Хотя мы пришли к выводу, что на войне, все родные друг другу люди, товарищи, братья, особенно в такое тяжелое для них время, а тем более, сослуживцы одной инженерно-саперной бригады. Мы решили для себя, пусть будут «друзьями»! Как вспоминал их командир, они и после войны все были, как говорится сейчас, «на связи». Возможно, кто-то и встречался. Например, у родственников, которых я нашла, не было общей фотографии. И у них была огромная радость получить ее в семейный архив. — пишет Татьяна Лепетенко.

Родственникам Николая Афанасьевича Никоновича или тем, кто знает об их местонахождении, следует обратиться напрямую к Татьяне Лепетенко на ее странице во «ВКонтакте».