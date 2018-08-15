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/ Олег Знарок проиграл Артемию Панарину кофе в шахматы

Олег Знарок проиграл Артемию Панарину кофе в шахматы

У хоккеиста и экс-тренера российской сборной была дружеская партия.
сегодня в 14:01
  |  Спорт

Хоккеист Артемий Панарин выиграл в шахматы у бывшего главного тренера сборной России по хоккею Олега Знарка. Главным трофеем шахматного поединка стал кофе, который проигравший Знарок принёс хоккеисту. Этот момент Панарин снял на видео, комментируя, что «и олимпийские чемпионы проигрывают в шахматы». Олег Знарок в ответ заметил, что его сильная сторона не игра черными и белыми фигурами.

Напомним, в настоящий момент Артемий Панарин выступает в НХЛ и является игроком «Коламбуса». По информации СМИ, он находится в отношениях с дочкой Олега Знарка. Сам Знарок после победы на Олимпийских играх 2018 года покинул пост тренера сборной.

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