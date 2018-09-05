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/ Сильшейшего шахматиста определят на чемпионате России в Сатке

Сильшейшего шахматиста определят на чемпионате России в Сатке

Финальные игры пройдут 5 сентября.
сегодня в 13:31
  |  Спорт

Заключительные игры чемпионата России по шахматам состоятся сегодня, 5 сентября. Днем раньше прошли предпоследние туры суперфинала среди мужчин и женщин по шахматам. Соревнования проходят в Сатке.

После 10 тура первое место у мужчин занимает Дмитрий Яковенко, второе и третье место делят между собой Владимир Федосеев и Дмитрий Андрейкин. В женском чемпионате первые три места с одинаковым количеством баллов делят Ольга Гиря, Александра Горячкина, Наталья Погонина.

В мужском турнире Дмитрий Яковенко обыграл Даниила Дубова и стал единоличным лидером турнира. Владимир Федосеев нанес поражение Денису Хисматуллину. Вничью завершились партии Андрейкин-Томашевский, Кобалия-Витюгов, Сарана-Опарин, Непомнящий-Инаркиев. У женщин Александра Костенюк выиграла у Анастасии Боднарук, Алина Кашлинская была сильнее Елены Томиловой, Александра Горячкина нанесла поражение Алисе Галлямовой, Ольга Гиря обыграла Полину Шувалову, а Наталья Погонина переиграла Валентину Гунину. Вничью сыграли Грицаева-Протопопова. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы турнира.

В последнем туре Дмитрий Яковенко встретится с Никитой Витюговым, Владимир Федосеев и Дмитрий Андрейкин сыграют между собой. У женщин в последний игровой день Ольга Гиря сразится с Полиной Шуваловаой, Александра Горячкина сыграет с Валентиной Гуниной, а Наталье Погониной будет противостоять Алина Кашлинская.

При равенстве очков между лидерами будет проводиться дополнительная партия. При ничейном счете в дополнительной игре проводится партия «Армагеддон», с контролем времени 5 минут для белых фигур и 4 — для черных. Начиная с 61-го хода начнется добавление 3 секунд на ход каждому участнику. Цвет фигур выбирает выигравший жребий спортсмен, а в случае ничьи побеждает тот, кто играл черными фигурами.

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