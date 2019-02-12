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/ Челябинский шахматист стал призером международного турнира в Москве

Челябинский шахматист стал призером международного турнира в Москве

Спортсмены защитили честь южноуральской столицы на «Moscow Open-2019».
вчера в 15:56
  |  Спорт

Шахматист из Челябинска Павел Понкратов стал вторым на престижных международных соревнованиях Кубка РГСУ «Moscow Open-2019», которые прошли в столице России. Соревнования, которые считаются одними из самых массовых в мире, включали в себя 8 самостоятельных турниров. В этом году заявки на участие подали более 2000 участников из 39 стран мира.

В основном турнире «А», в стартовый список которого вошли 198 участников, гроссмейстер Павел Понкратов завоевал второе место с результатом 7 очков из 9 возможных. Лишь пол-очка отделили челябинского шахматиста от победного результата Этапа Кубка России среди мужчин. Еще один представитель челябинской области — Игорь Лысый, c таким же результатом стал обладателем пятого приза соревнований. Отличную игру продемонстрировал воспитанник спортшколы № 9 мастер ФИДЕ Родион Раджабов. Стартовав с 87 турнирной строки, 18-летний шахматист участвовал в дележе 8−18 места и по дополнительным показателям финишировал на 16-й строке с результатом 6,5 очка. По итогам выступления на «Moscow Open-2019» Родион выполнил норму международного мастера по шахматам. — рассказали сайту «Первый областной» а министерстве спорта Челябинской области.

Отметим, что второе место в турнире D среди сеньоров завоевал еще один челябинец, гроссмейстер Евгений Свешников. Он пришел к финишу турнира с победным результатом в 7 очков, но по дополнительным показателем не смог завоевать первое место.

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