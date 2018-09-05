/ Артемий Панарин перекрасит олимпийский автомобиль

Нападающий купил его у Ильи Ковальчука.

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин собирается перекрасить автомобиль, купленный у форварда Ильи Ковальчука. Об этом хоккеист сообщил на своей странице в Instagram. BMW X5 был куплен Артемией Панариным за 7.1 миллионов рублей в марте этого года. На своей странице в Инстаграм спортсмен спрашивает у подписчиков, в какой цвет ему лучше покрасить свой автомобиль.

Всем привет! Надеюсь все помнят Олимпийскую машину. я решил поменять на ней цвет, пока не знаю какой. Что думаете? — написал Артемий Панарин.

Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin) 4 Сен 2018 в 9:02 PDT

Напомним, Илья Ковальчук получил машину за победу на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. На деньги, вырученные с продажи машины, хоккеист оплатил операцию и эндопротез больному саркомой 13-летнему подростку из Алтайского края Якову Любченко.