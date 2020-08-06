Златоустовские ватерполистки стали топ-моделями

Спортсменки из «Динамо-Уралочка» приянли участие в проекте «Эстетика».

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В новой роли попробовали себя ватерполистки из Златоуста. Игроки команды «Динамо-Уралочка» стали моделями. Перевоплощение случилось в рамках проекта «Экстетика».



Организатором фотосессии стала жительница Златоуста Анна Богатова. В съёмках принял участие фотограф Александр Очеретов. Сама съёмка прошла на фоне уральских гор, где девушки предстали в новых образах, сменив спортивные костюмы на классические.

«Кроме того, такие мероприятия помогают укрепить дух команды, стать сплоченней и дружней, отвлечься немного от рутинного тренировочного процесса. Ну и позволяет болельщикам и любителям водного поло посмотреть на нас, спортсменок, с другой стороны»,— поделилась эмоциями капитан команды «Динамо-Уралочка» Эльвина Каримова.

Эльвина Каримова подчеркнула, что игроки «Динамо-Уралочки» остались довольны прошедшей съёмкой. Отметила спортсменка и работу фотографа, назвав итоговый результат «замечательным».