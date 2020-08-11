В Златоусте мальчик пошёл мыться и получил доской по голове

Рухнувший потолок вскрыл конфликт между жильцами дома и управляющей компанией.

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Упавший потолок в квартире Златоуста вскрыл конфликт между жильцами и управляющей компанией. Поводом для разбирательств стало общежитие на улице Тургенева, 3. Жильцы дома утверждают, что исправно оплачивают все квитанции, тогда как власти излагают совсем другую позицию.



Огласку история получила после публикации активистов. Они рассказали, что накануне травмы от упавшей с потолка доски со штукатуркой получил ребёнок. Инцидент случился, когда мальчик выходил из общей ванной. В дальнейшем выяснилось, что дом находится без капитального ремонта уже более 20 лет, а жильцы, по словам активистов, исправно оплачивают все счета, но так и не могут дождаться реконструкции здания.

«Несмотря на аварийность дома, жильцы как могут поддерживают в нем чистоту, проигрывая в неравной войне с разрухой и обветшанием. Канализация здесь прогнила настолько, что, когда жильцы на третьем этаже пользуются санузлом, фекалии валятся на головы жильцам второго этажа. Пол здесь давно провалился, стены рассыпаются, вместо крыши — сплошные сквозные дыры»,— рассказали «Первому областному» представители общественного движения «Гражданский патруль».

К решению спора подключилась администрация Златоуста. Как рассказали сайту «Первый областной», сам инцидент произошёл около 2 недель назад. Руководство города уже в курсе сложившейся ситуации и сейчас выясняет все её причины. По данным представителей мэрии, износ дома составляет около 38%, в нём проживают 72 человека. Управляющая компания «ЗлатСитиСервис», обслуживающая дом, отказалась от него ещё 1 июня.

«На данный момент муниципалитетом проводятся работы по поиску управляющей компании для управления домом. 6 августа организован и проведен открытый конкурс по отбору управляющей организации, который не состоялся. 3 сентября будет проведено общее собрание собственников по выбору новой управляющей компании. В региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области ремонт кровли, канализации, фасада данного дома запланирован на 2025 — 2027 годы. Долг по текущему ремонту общего имущества МКД составляет 360 000 рублей. Задолженность по жилищно-коммунальным услугам — 1​ 900​ 000 рублей»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Златоуста.

В администрации Златоустовского городского округа отметили, что родители ребенка с жалобами не обращались. Также не было обращений в травмпункт за медицинской помощью. К решению проблемы общежития на Тургенева подключены муниципально-жилищный контроль администрации Златоуста. Также на месте работают руководитель ЖКХ, сотрудники территориального управления и городская соцзащита.

Пока жильцы и управляющая компания ищут виновного, в истории появилась третья сторона — региональный следственный комитет. В ведомстве «Первому областному» сообщили о начале доследственной проверки. Её ход взят на контроль исполняющим обязанности руководителя СК.

«11 августа текущего года в региональных СМИ была размещена информация о падении фрагмента потолка в жилом доме по улице Тургенева в городе Златоуст на ребенка. По предварительным данным, на мальчика упала часть доски, причинив ушиб, когда тот находился в ванной»,— рассказали «Первому областному» в СУ СКР по Челябинской области.

В ходе проверки представители СК обещают установить все обстоятельства произошедшего и дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц. Также под контроль попадет «ЗлатСитиСервис», в чьи обязанности входит содержание дома. Проведение проверки взято на контроль исполняющим обязанности руководителя следственного управления.