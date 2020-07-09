Ватерполистки «Динамо-Уралочки» поздравили Челябинск со званием «Город трудовой доблести»

Спортсменки зачитали стихотворение собственного сочинения.

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Спортсменки из Златоуста не остались в стороне от поздравлений Челябинска с присвоением звания «Город трудовой доблести». Ватерполистки клуба «Динамо-Уралочка» поздравили жителей областной столицы со знаменательным событием.



Игроки «Динамо-Уралочки» возложили цветы к Вечному огню, а затем выступили на праздничном концерте. Спортсменки зачитали стихотворение, которое написали всей командой. Оно было посвящено подвигу южноуральцев в Великой Отечественной войне.

«И каждый знал, чтоб победить он тоже должен что-то сделать Один — стальную бронь на танк сварить, другой — от армии не бегать Идти и защищать свою страну. Коль надо пусть ценою жизни При этом зная, что не подведут в тылу Родные, близкие, отчизна»,— гласят строчки. стихотворения.

Таким образом девушки поздравили весь Южный Урал. Как отметил главный тренер команды Михаил Накоряков, стих был написан спортсменками от чистого сердца.

«Приехали поздравить Челябинск и в его лице всю область с присвоением высокого звания. Оно действительно заслуженное. Мы всегда участвуем в жизни региона, и такое событие не оставило команду в стороне. Девчонки старались, готовились. Может, их стихи не профессиональные, зато от души»,— поделился главный тренер «Динамо-Уралочки» Михаил Накоряков.

Напомним, Челябинск как и Магнитогорск стал обладателем звания «Город трудовой доблести» в начале июля по указу президента страны. На данный момент в областной столице проводятся мероприятия, посвящённые событию. В планах городских властей — установка памятной стелы. К празднованию подключились и представители граффити-культуры. Масштабное полотно с изображением тружеников тыла появилось на улице Красная.