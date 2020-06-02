«Динамо-Уралочка» переходит в собственность области

Так команда сможет получать финансирование из бюджета.

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Ватерпольная «Динамо-Уралочка» переходи в собственность Челябинской области. Постановление об этом появилось на сайте регионального правительства. В документе подчеркивается создание новой структуры — АНО «Динамо-Уралочка». Именно на этой базе будет выступать клуб.



Помимо команды в областную собственность переходит и бассейн. В министерстве спорта Челябинской области объяснила, что процедура необходима для того, чтобы команда могла получать финансирование из бюджета. На балансе администрации города Златоуста остается спортивная школа олимпийского резерва

«Это все продиктовано тем, что нужно разграничивать массовый спорт и спорт высших достижений. Как вы знаете, финансирование которых несоизмеримо. Команда каким образом финансировалась? Она участвует в чемпионате России, а финансовые средства из бюджета проходили не через сам клуб, а через спортивную школу олимпийского резерва по водному поло города Златоуста»,— цитирует радио «Business FM Челябинск» пресс-секретаря министерства спорта Челябинской области Виталия Визаулина.

Отметим, «Динамо-Уралочка» является одной из лучших ватерпольных команд в стране. Женская сборная выступает с 1985 года. В 1990 команда из Златоуста становилась чемпионом СССР, затем — пятикратным чемпионом России.