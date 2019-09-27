Златоустовские «русалки» продолжают завоевывать разгромные победы

«Динамо Уралочка» вновь обыграла иностранок в Кубке губернатора по водному поло.

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Продолжается розыгрыш Кубка губернатора Челябинской области по водному поло среди женских команд, который проходит с 25 по 29 сентября.

26 сентября в Златоусте прошел второй соревновательный день. Состоялись матчи молодежной сборной России и команды из Югры, а также игра златоустовской «Динамо-Уралочки» и сборной ЮАР.

Российская сборная уступила команде из Югры со счетом 8:10. А вот «Динамо-Уралочка» в своем матче обыграла сборную ЮАР с разгромным счетом — 29:6.

Сегодня, 27 сентября, состоятся встречи сборной Казахстана и Югры, а также сборных ЮАР и Хорватии.