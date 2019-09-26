Открытие Кубка губернатора Челябинской области по водному поло состоялось в Златоусте

В первом матче победила команда «Динамо-Уралочка».

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В златоустовском Центре олимпийской подготовки «Уралочка» 25 сентября стартовал третий розыгрыш Кубка губернатора Челябинской области по водному поло среди женских команд. В турнире принимают участие сборные России, ЮАР, Хорватии, Казахстана, а также команды Югры и «Динамо-Уралочка» из Златоуста. Соревнования будут длиться до 29 сентября.

Открывали турнир первый заместитель Губернатора Челябинской области Ирина Гехт, исполняющий обязанности главы Златоуста Алексей Карюков, региональный министр физической культуры, спорта и туризма Леонид Одер и заслуженный тренер России Михаил Накоряков.

В красочной театрализованной церемонии открытия соревнований, длившейся 40 минут, были исполнены световое и водное представления. Кроме того, Ирина Гехт наградила победителей первенства мира среди юниоров, на котором пять южноуральских спортсменок в составе сборной России завоевали золотые медали.

Также первый вице-губернатор отметила, что водное поло стало более значимым видом спорта в Челябинской области.

«Мы гордимся тем, что у нас есть такая команда, одна из лучших в России. Губернатором Челябинской области было принято решение увеличить финансирование «Динамо-Уралочки». В целом, спорт в Челябинской области — одно из преимуществ региона, мы будем помогать ему развиваться и всячески поддерживать», — отметила Ирина Гехт.

Леонид Одер также добавил, что Челябинская область возрождает мужское водное поло.

«Можно построить много спортивных сооружений, но кадровый вопрос остается главным. Люди решают все. Нужно воспитывать своих тренеров», — рассказал Леонид Одер.

В самом матче-открытии встречались команды «Динамо-Уралочка» и сборная Хорватии. Гостям турнира не удалось составить достойную борьбу златоустовским спортсменкам: «Динамо-Уралочка» обыграли девушек из Хорватии со счетом 31:9.

Заслуженный тренер Михаил Накоряков рассказал, что не нужно обращать внимания на результат, главное — получать удовольствие от игры.

«Все зависит от тех эмоций, которые на трибунах. Чем жарче, тем больше эмоций от воды», — поделился Михаил Накоряков.

После игры «Динамо-Уралочки» и сборной Хорватии состоялся второй матч Кубка Губернатора. В нем встретились молодежная сборная России и сборная Казахстана. Этот матч получился более упорным и равным. И все же наши спортсменки победили со счетом 15:12.

Сегодня, 26 сентября, состоятся еще два матча Кубка губернатора. В 17:00 в бассейне «Уралочка» сыграют молодежная сборная России с командой Югры, а 18:30 «Динамо-Уралочка» встретится с соперницами из ЮАР.