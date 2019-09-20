В клубе «Динамо-Уралочка» рассказали о подготовке к Кубку губернатора по водному поло

Наставник и вратарь команды стали гостями программы «Весь спорт».

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Уже 24 сентября начнется розыгрыш Кубка губернатора по водному поло среди женских команд. Участниками турнира станут сборные России, ЮАР, Хорватии, Казахстана. Также участие в соревнованиях примут команды из Югры и «Динамо-Уралочка» из Златоуста.

В преддверии турнира вратарь златоустовской команды Полина Забалуева и тренер Дмитрий Андреев стали гостями программы «Весь спорт».

Полина рассказала, каково ей защищать ворота сборной России и поделилась, как помогает своей команде.

«Когда я стою в воротах, то вижу, как девочкам тяжело. Я все время думаю, как я могу им помочь, переживаю за них, ведь по новым правилам вратарь может плыть по всем площадкам. Так и случилось на игре с испанками, я вышла седьмым игроком и мы смогли отыграть 3 мяча при пустых воротах», — рассказала Полина Забалуева.

А наставник легендарного южноуральского клуба рассказал, как девочкам удается быть сильнейшими в стране.

«С детского возраста начинают заниматься три раза в неделю. Дальше количество тренировок увеличивается. У команды мастеров двухразовые ежедневные тренировки: два часа утром, три — вечером», — поделился Дмитрий Андреев.

Как сборной России, которая в большинстве своем состоит из игроков «Динамо-Уралочки» удалось завоевать «серебро» первенства Европы, и как спортсменки готовятся к Кубку Губернатора? Об этом, а так же о хоккее, боксе и футболе смотрите в итоговой программе «Весь спорт» в субботу, 21 сентября, в 21:10 на телеканале ОТВ.