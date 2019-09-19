Награды для победителей и призеров Кубка губернатора по водному поло представили в Златоусте

Медали были изготовлены местными мастерами.

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С 24 по 29 сентября в Челябинской области разыграют Кубок губернатора по водному поло среди женских команд. Участие в турнире примут сборные ЮАР, Хорватии, России, Казахстана. А также среди участников будут команды Югры и златоустовской «Динамо-Уралочки», игроки которой считаются одними из лучших и входят в сборную страны в разных возрастных категориях.

Традиционно мастера из Златоуста изготовили медали и сам Кубок к предстоящим соревнованиям. Они проводятся в третий раз, и каждый год награды совершенствуются, но неизменной остается середина — движущаяся деталь в форме мяча.

«Принципиально медаль не меняется, чтобы она была узнаваема, но небольшие изменения внесли. Форма стала чуть более пластичная — отсутствует геометрия, медаль более обтекаема. Но осталась движущаяся середина, ведь мяч постоянно в движении. Этот самый момент движения — он всегда запоминается», — отмечают мастера-изготовители.

Заслуженный тренер России Михаил Накоряков, под руководством которого занимаются спортсменки из «Динамо-Уралочки» отмечает, что эти медали не хуже, а даже лучше наград, которые разыгрываются на чемпионатах Европы, мира и некоторых Олимпийских медалей.

«Таких мастеров только на Урале можно увидеть, а таких медалей больше никто не делает. Некоторые страны даже хотят перенимать опыт Златоуста в подготовке чемпионатов мира и Европы», — рассказал Михаил Накоряков.

Отмечается, что златоустовские медали обязательно запомнятся спортсменкам, их будет почетно носить, и это дополнительный стимул для борьбы за призовое место.