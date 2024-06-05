Златоуст впервые примет Кубок Урала по баскетболу 3×3

В турнире сыграют команды из Челябинской и Свердловской областей, а также из Пермского края

Второй по счету розыгрыш Кубка Урала по баскетболу 3×3 пройдет в Златоусте. В нем примут участие сильнейшие мужские и женские команды Урала из Челябинской и Свердловской областей, а также из Пермского края. Турнир пройдет 12 июня перед зданием мэрии Златоуста, сообщает региональная Федерация баскетбола.

Уже известно, что в турнире примут участие команды, выступающие в чемпионатах и первенствах России по баскетболу 3×3. То есть в Златоусте выступят практически все сильнейшие в Уральском регионе игроки. Они сыграют на открытой площадке, которая будет установлена у здания администрации Златоустовского городского округа (площадь Таганайская, 1).

«Кубок Урала по баскетболу 3×3 — это не просто турнир, это возможность встретиться с друзьями, насладиться яркими моментами и почувствовать адреналин настоящей баскетбольной борьбы. Приглашаем всех любителей лучшей игры с мячом провести время в атмосфере драйва и энергии», — сообщают организаторы мероприятия.

Состязания пройдут 12 июня, начало в 12:00. Вход свободный. Организаторами турнира выступят Федерация баскетбола Челябинской области и Челябинская ассоциация баскетбола 3×3 при содействии Фонда поддержки спорта и администрации Златоустовского городского округа. Соревнования пройдут при поддержке губернатора Челябинской области.

Напомним, что в прошлом году Кубок Урала по баскетболу 3×3 был проведен на производственной площадке «Конар» в Челябинске. В мужском турнире победу одержала команда «Бионорд» из Перми, в женском — «ЦОП-Петербург».