Три челябинские команды по баскетболу 3×3 сыграют на тандеме в Сочи

На турнире выступят «Курчатов», «Металлург» и «Позитив»

Стал известен состав участников VIII тандема чемпионата России по баскетболу 3×3 в Сочи. В турнире примут участие три команды Челябинской области. В мужских состязаниях выступят «Курчатов» и «Металлург», в женских — «Позитив». Баскетбольный тандем пройдет 8—9 июня на федеральной территории «Сириус», сообщает Российская федерация баскетбола.

В мужском тандеме «Претендент» в Сочи сыграют 12 команд. Причем девять из них уже известны, а еще три получат от организаторов специальные приглашения. Среди участников и две южноуральские команды по баскетболу 3×3 — «Курчатов» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск).

В женском тандеме представлены девять коллективов, которые на групповом этапе разбиты на три группы по три команды в каждой. Челябинский «Позитив» здесь сразится с клубами «ЦОП-Петербург» и «Самара».

Здесь же, в Сочи, состоится и международный турнир Sirius Cup, в котором сыграют восемь команд из России, Сербии и Черногории. Все участники разбиты на две подгруппы, по три команды из каждой выйдут в плей-офф.

Sirius Cup по баскетболу 3х3. Состав участников:

Группа A

Runa (Москва, Россия);

Užice (Ужице, Сербия);

Bionord (Пермь, Россия);

Inanomo (Москва, Россия).

Группа B

Bionord Pro (Пермь, Россия);

Podgorica Kodio (Подгорица, Черногория);

MAI-MBA (Москва, Россия);

Samara (Самара, Россия).

Отметим, что на каждом тандеме чемпионата России по баскетболу 3×3 команды зарабатывают зачетные очки. На их основе формируется рейтинг клубов, по итогам которого будет сформирован состав участников финала чемпионата России. На текущий момент БК «Курчатов» занимает 6-ю позицию (145 очков), магнитогорский «Металлург» расположился на 9-й строчке (115 очков).