Команда «Позитив» сотворила сенсацию на турнире по баскетболу 3×3 в Сочи

В составе челябинского клуба ярко дебютировала лидер «Славянки» Карина Переменина

Челябинская команда «Позитив» приятно удивила на третьем тандеме чемпионата России по баскетболу 3×3 в Сочи. Южноуральские спортсменки одержали две победы над сильными соперниками и едва не пробились в финал турнира, уступив будущим чемпионкам — «Тулпару» из Казани. В баскетболе 3×3 ярко дебютировала лидер «Славянки» Карина Переменина, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Третий по счету тандем чемпионата России по баскетболу 3×3 собрал сильнейшие женские команды. И уже сам факт того, что челябинский «Позитив» оказался в числе участников турнира, — большое событие. В Сочи отправился обновленный состав команды, усиленный двумя спортсменками. Так, впервые в баскетболе 3×3 дебютировала игрок челябинского клуба «Славянка» Карина Переменина, а также опытная Татьяна Казакова. Компанию им составили Полина Доля и Екатерина Легашова.

Уже в первый день турнира челябинки приятно удивили, с легкостью выиграв у соперниц из БК «Самара» (21:10). А затем и вовсе дали настоящий бой действующим чемпионкам страны из «ЦОП-Петербург». Причем в этом поединке наша команда и вовсе лидировала почти всю игру. Но опытные соперницы сумели-таки сломить сопротивление дерзких челябинок, вырвав победу (18:17). «Позитив» занял второе место в группе, а лидером команды стала Карина Переменина. В двух матчах она набрала 16 очков и сделала 10 подборов.

Челябинский клуб завоевал право побороться за медали во второй день турнира. Там наши девушки также проявили себя с лучшей стороны. В стартовом поединке они выиграли у команды «Красная Пахра» из Москвы (12:9). И таким образом стали претендентами на выход в финал турнира. Для этого «Позитиву» нужно было побеждать казанский «Тулпар».

Увы, сделать это не получилось. Хотя челябинки оказали достойное сопротивление сопернику и в какой-то момент даже вели в счете. Но сил на весь матч не хватило — 10:14, и наша команда остановилась в шаге от попадания в финал тандема.

Баскетбол 3×3. Сочи. III тандем чемпионата России среди женских команд:

8 июня

«Позитив» (Челябинск) — «ЦОП-Петербург» (Санкт-Петербург) — 17:18.

«Позитив» (Челябинск) — «Самара» (Самара) — 21:10

9 июня

«Позитив» (Челябинск) — «Красная Пахра» (Москва) — 12:9.

«Позитив» (Челябинск) — «Тулпар» (Казань) — 10:14.

«Наша команда в этом тандеме оказалась в группе с действующим чемпионом и вице-чемпионом России по баскетболу 3×3. Мы понимали, что выйти из этой группы будет практически невозможно, но у нас была одна задача на каждую игру — выигрывать! Хочу сказать спасибо всем игрокам нашей команды. Они все — большие молодцы!» — отметила капитан БК «Позитив» Полина Доля.

Благодаря успешному выступлению на тандеме в Сочи, челябинский клуб «Позитив» вошел в восьмерку сильнейших команд страны в турнирной таблице после трех проведенных тандемов чемпионата России.

Что касается мужского турнира, то в нем приняли участие два южноуральских коллектива. Однако они потерпели неудачу. Челябинский «Курчатов» уступил соперникам из Екатеринбурга и Обнинска и выбыл из борьбы за медали. За нашу команду выступали Матвей Ян, Андрей Егоров, Василий Гладышев и Александр Темников.

Баскетбол 3×3. Сочи. VIII тандем чемпионата России среди мужских команд:

8 июня

«Курчатов» (Челябинск) — «ЦСП-Обнинск» (Калужская область) — 18:19.

«Курчатов» (Челябинск) — «Stella СКСО» (Екатеринбург) — 15:17.

9 июня

«Металлург» (Магнитогорск) — «Байкал» (Иркутск) — 12:19.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Арсенал» (Тула) — 17:21.

Магнитогорский «Металлург» отправился в Сочи в следующем составе: Евгений Моисеев, Иван Фещенко, Владислав Лисовский и Валерий Колбин. Увы, «сталевары» также проиграли в двух поединках. Причем в первом из них получил травму Евгений Моисеев. Южноуральцы вынуждены были завершать турнир втроем, не имея возможности провести замены.

Напомним, что следующий тандем чемпионата России по баскетболу 3×3 среди мужских команд пройдет в Перми. В дивизионе «Мастер» 22—23 июня сыграют восемь коллективов. Южноуральцы по итогам турнира в Сочи туда пробиться не смогли.