В Челябинске наградили лучших игроков и тренеров по баскетболу на премии «Высота»

Победители были определены в девяти номинациях

В Челябинске состоялась ежегодная региональная общественная баскетбольная премия «Высота». Экспертная комиссия определила лучших из лучших в баскетбольном мире Челябинской области с учетом результатов зрительского голосования по итогам сезона-2023/2024. Главные награды получили Кирилл Писклов и Карина Переменина, сообщает региональная Федерация баскетбола.

Победители региональной общественной премии «Высота» были определены в девяти номинациях. Награды лауреатам вручали именитые спортсмены и известные люди региона и страны. Особо отметили роль в развитии баскетбола на Южном Урале губернатора Челябинской области Алексея Текслера и основателя Русской медной компании Игоря Алтушкина.

Победители региональной общественной премии «Высота» были определены в девяти номинациях. Ими стали:

— «Спортсмен года. Надежда челябинского баскетбола (до 18 лет)» — Полина Щукина.

— «Спортсмен года до 25 лет» — Карина Переменина.

— «Спортсмен года от 25 лет» — Кирилл Писклов.

— «Тренер года. Дети. Школьный баскетбол» — Сергей Щигалев.

— «Тренер года. Дети. Верность профессии» — Светлана Миронова.

— «Тренер года. Дети. Спортивные достижения» — Светлана Смирнова.

— «Тренер года. Спортивные достижения» — Максим Синельников.

— «Менеджер года. Спортивное администрирование» — Максим Корноухов.

— «Менеджер года. Популяризация баскетбола» — Павел Исламов.





Приз зрительских симпатий получил Владимир Емельянов, главный тренер мужской студенческой сборной Челябинской области — серебряного призера Кубка АСБ. Специальной наградой «За развитие инфраструктуры» был отмечен Альберт Мархамов — руководитель инфраструктурных проектов Федерации баскетбола Челябинской области.

Наградами от РФБ за вклад в развитие системы детского баскетбола были отмечены руководитель молодежных проектов Никита Сандаков, заместитель начальника студенческого спортивного клуба «Стальные сердца» Петр Кощеев, за подготовку кадрового резерва — главный тренер сборной юношей 2009 года рождения Сергей Нечаев и тренер спортивной школы «Динамо», женской баскетбольной команды ДЮБЛ «Металлург» сборной девушек 2009 года рождения Зарина Хипиева.