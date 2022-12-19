Сегодня, 19 декабря, хоккеисты челябинского «Трактора» в четвертый раз в текущем сезоне обыграли «Сибирь» в чемпионате КХЛ. На домашнем льду челябинцы одержали победу со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Антон Бурдасов, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Начало матча осталось за челябинской командой. Хоккеисты «Трактора» преуспели в атаке. Счет в игре открыл Владимир Ткачев, а через 16 секунд Михаил Котляревский удвоил преимущество «черно-белых» — 2:0. Гости имели шансы сократить отставание, но хозяев выручал Сергей Мыльников.
В начале второго периода новосибирцы отыграли одну шайбу, большинство реализовал Александр Шаров. Но пропущенная шайба никак не сказалась на игре челябинцев. На 24-й минуте матча Антон Бурдасов ответил гостям шайбой в большинстве.
В третьем периоде «черно-белые» сконцентрировались на обороне. У гостей было мало опасных моментов в атаке. На последних минутах «Сибирь» заменила голкипера на шестого полевого игрока и Владимир Бутузов отыграл одну шайбу — 3:2. «Трактор» сохранил победный счет и четвертый раз в сезоне обыграл «Сибирь».
«Сегодня задача была победить — ее выполнили. Хорошо провели первый период, немного нахватали ненужных удалений, но хорошо сыграли спецбригады. Второй период сыграли так, как просили от ребят. Где допускали ошибки, там подчистил Сергей Мыльников. Третий период сыграли по счету. Хороший настрой, хорошая самоотдача, хорошая победа», — прокомментировал главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.
Хоккейный клуб «Трактор» продолжают занимать десятое место в Восточной конференции. Следующую игру челябинцы проведут 24 декабря. В гостях «Трактор» встретится с московским «Динамо».
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