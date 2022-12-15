Сегодня, 15 декабря, челябинский хоккейный клуб «Трактор» произвел обмен со «Спартаком», в результате которого новичком «черно-белых» стал защитник Александр Брынцев. Взамен московский клуб получил права на защитника Ника Бэйлена, контракт с которым руководство «Трактора» расторгло летом этого года, сообщает пресс-служба челябинского клуба.
Контракт с новичком «Трактора» рассчитан до 30 апреля 2023 года. 27-летний Александр Брынцев проводит в КХЛ уже десятый сезон, на его счету 449 матчей, в которых он набрал 66 (12+54) баллов. Также защитник отметился 361 силовым приемом и заблокировал 484 броска.
«Сегодня мы произвели обмен со „Спартаком“ с целью усиления нашей линии обороны в текущем сезоне. Хочу поблагодарить Ника за годы, проведенные в “Тракторе“, за вклад в достижения клуба, а также поприветствовать Александра в нашей команде», — рассказал генеральный директора челябинского клуба Иван Савин.
Добавим, что 28 июля Иван Савин подтвердил, что Ник Бэйлен покидает челябинский клуб, заявив, что контракт с игроком был расторгнут по соглашению сторон. При этом все права на хоккеиста в КХЛ остались за «Трактором» до конца сезона-2024/2025.
В прошлом сезоне Ник Бэйлен провел 49 матчей за «черно-белых» и набрал 42 (6+36) очка в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф у него 15 игр и 8 (4+4) очков. В составе «Трактора» хоккеист дважды завоевывал бронзовые медали чемпионата КХЛ. Отметим, что Ник Бэйлен в минувшем сезоне стал самым результативным иностранным игроком в истории ХК «Трактор», побив предыдущее достижение Дерона Куинта.
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