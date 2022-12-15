Хоккейный клуб «Трактор» обменял Ника Бэйлена на защитника Александра Брынцева

Южноуральский клуб совершил сделку с московским «Спартаком»

«Сегодня мы произвели обмен со „Спартаком“ с целью усиления нашей линии обороны в текущем сезоне. Хочу поблагодарить Ника за годы, проведенные в “Тракторе“, за вклад в достижения клуба, а также поприветствовать Александра в нашей команде»,

— рассказал генеральный директора челябинского клуба Иван Савин.