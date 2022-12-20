Хоккейный клуб «Трактор» покидает форвард Сергей Шумаков

Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон

«Клуб и Сергей приняли совместное решение о расторжении контракта. Хочется пожелать Сергею успехов в этом сезоне и в дальнейшей карьере»,

— рассказал генеральный директор челябинского клуба Иван Савин.

Руководство хоккейного клуба «Трактор» объявило о расторжении контракта с нападающим Сергеем Шумаковым. Форвард перешел в стан «черно-белых» в начале октября этого года. За челябинцев Сергей провел 18 матчей и набрал 4 (2+2) результативных балла, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».Сергей Шумаков является воспитанником хоккейной школы «Трактор», в сезоне-2009/2010 дебютировал в МХЛ в составе «Белых медведей». В КХЛ форвард выступал также за команды: ЦСКА (Москва, 2017–2018), «Авангард» (2018–2020), «Автомобилист» (2020–2022). В общей сложности Сергей Шумаков провел в КХЛ 508 матчей, набрав 285 (137+148) баллов за результативность.Добавим, что ранее челябинский хоккейный клуб «Трактор» произвел обмен со «Спартаком», в результате которого новичком «черно-белых» стал защитник Александр Брынцев. Взамен московский клуб получил права на защитника Ника Бэйлена, контракт с которым руководство «Трактора» расторгло летом этого года.