Руководство хоккейного клуба «Трактор» объявило о расторжении контракта с нападающим Сергеем Шумаковым. Форвард перешел в стан «черно-белых» в начале октября этого года. За челябинцев Сергей провел 18 матчей и набрал 4 (2+2) результативных балла, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Сергей Шумаков является воспитанником хоккейной школы «Трактор», в сезоне-2009/2010 дебютировал в МХЛ в составе «Белых медведей». В КХЛ форвард выступал также за команды: ЦСКА (Москва, 2017–2018), «Авангард» (2018–2020), «Автомобилист» (2020–2022). В общей сложности Сергей Шумаков провел в КХЛ 508 матчей, набрав 285 (137+148) баллов за результативность.
«Клуб и Сергей приняли совместное решение о расторжении контракта. Хочется пожелать Сергею успехов в этом сезоне и в дальнейшей карьере», — рассказал генеральный директор челябинского клуба Иван Савин.
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