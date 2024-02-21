Челябинцам предложили по субботам начать массово бегать 5 километров

Для них в двух городских парках организуют легкоатлетические забеги



В Челябинске на двух площадках по субботам начнут проводить бесплатные массовые легкоатлетические забеги, к которым могут присоединиться все желающие. Жителям южноуральской столицы предлагают присоединиться к 5-километровым забегам, которые будут проводиться еженедельно в двух городских парках, сообщает региональный Минспорт со ссылкой на организаторов забегов.

Проект «5 верст» или «Паркран» реализуется уже во многих городах страны. В ближайшую субботу, 24 февраля, он добрался и до Челябинской области. В южноуральской столице любители активного и здорового образа жизни соберутся в 9:00 на двух площадках — в городском бору у лыжной базы (ул. Лесопарковая, 2а) и парке «Северо-западный» Курчатовского района (ул. Захаренко, 17/1.

«Бегать 5 верст каждую субботу не под силу одному человеку. Поэтому нужно начать именно с поиска единомышленников, с которыми вы сможете разделить все тяготы и радости открытия и проведения нового старта 5 верст», — объясняют организаторы забегов.

Но уточняют, что их мероприятие носит название легкоатлетические забеги лишь условно, потому что преодолевать дистанцию пять километров нужно в любом комфортном для человека темпе. Можно даже сделать это шагом, главное — получить заряд бодрости и позитивное настроение.

Принять участие в проекте могут все желающие и абсолютно бесплатно. Для этого лишь необходимо зарегистрироваться на сайте организаторов, распечатать или сохранить на телефоне свой QR-код. Впрочем, даже если вы не совершили эти действия, вряд ли вас попросят уйти, если вы явитесь в назначенный час.

Аналогичные организованные забеги начнут проводить еще в двух городах Челябинской области. Так, в ближайшую субботу выйдут на старт забегов жители Магнитогорска в Экопарке и любители спорта Южноуральска в местном городском бору.