В СК рассказали подробности пожара в Челябинске, в котором пострадали подростки

Ведомство проводит проверку

Подростки, надышавшиеся угарным газом на пожаре в пятиэтажке в Челябинске, находились одни в момент ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Уточняется, что на помощь мальчикам пришел сосед. Он эвакуировал их из квартиры, а также вызвал спасателей и медиков. Подростки сейчас в больнице, их здоровью ничто не угрожает.

«Организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ („Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего“). Следователи выяснят все обстоятельства и дадут оценку действиям или бездействию родителей»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, пожар в квартире пятиэтажки на улице Образцова произошел вечером 17 апреля. Предварительно, причиной ЧП стала аварийная работа потолочного светильника.