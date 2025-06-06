Экс главный тренер мужского баскетбольного клуба «Металлург» Максим Синельников возглавил женскую команду из Магнитогорска. Помогать ему будет Екатерина Васильева, экс главный тренер «Казаночки». Перед ними поставлена задача финишировать в тройке призеров в Высшей лиге чемпионата России, сообщает пресс-служба ЖБК «Металлург».
Максим Синельников известен по работе с мужским клубом «Металлург». Именно он начинал сезон-2024/2025 в качестве главного тренера магнитогорского коллектива. Однако из-за неудачных результатов не доработал с командой до конца сезона. На финише регулярного чемпионата в Высшей лиге ушел на понижение, став ассистентом главного тренера.
«Мы уверены, что у Максима все получится в женской команде. Он тактически грамотный тренер. Работая в Высшей лиге, он доказал, что является хорошим специалистом. Уверены, в женской команде он сможет показать результат, который мы хотим видеть, — войти в тройку медалистов», — отметил спортивный директор БК «Металлург» Александр Амелин.
Уже известно, кто будет помогать Максиму Синельникову. Ассистировать ему будет Екатерина Васильева — известная в прошлом баскетболистка, а ныне перспективный тренер. Последние три сезона работала в качестве главного тренера команды «Казаночка» из Суперлиги.
«Женский баскетбольный мир ее прекрасно знает. Мы возлагаем на нее большие надежды. Уверен, ее дуэт с Максимом Синельниковым должен привести нашу команду к медалям. Я считаю, что наш тренерский штаб — один из сильнейших в женской Высшей лиге», — добавил Александр Амелин.
Напомним, что женская баскетбольная команда «Металлург» в прошлом сезоне дебютировала в Высшей лиге. Магнитогорские девушки показали хороший результат, заняв итоговое шестое место. Командой руководил Сергей Тюрин, а помогала ему Зарина Хипиева.