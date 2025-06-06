Женский баскетбольный клуб «Металлург» обновил тренерский штаб команды

Руководить девушками из Магнитогорска будет Максим Синельников

Экс главный тренер мужского баскетбольного клуба «Металлург» Максим Синельников возглавил женскую команду из Магнитогорска. Помогать ему будет Екатерина Васильева, экс главный тренер «Казаночки». Перед ними поставлена задача финишировать в тройке призеров в Высшей лиге чемпионата России, сообщает пресс-служба ЖБК «Металлург».

Максим Синельников известен по работе с мужским клубом «Металлург». Именно он начинал сезон-2024/2025 в качестве главного тренера магнитогорского коллектива. Однако из-за неудачных результатов не доработал с командой до конца сезона. На финише регулярного чемпионата в Высшей лиге ушел на понижение, став ассистентом главного тренера.

«Мы уверены, что у Максима все получится в женской команде. Он тактически грамотный тренер. Работая в Высшей лиге, он доказал, что является хорошим специалистом. Уверены, в женской команде он сможет показать результат, который мы хотим видеть, — войти в тройку медалистов», — отметил спортивный директор БК «Металлург» Александр Амелин.

Уже известно, кто будет помогать Максиму Синельникову. Ассистировать ему будет Екатерина Васильева — известная в прошлом баскетболистка, а ныне перспективный тренер. Последние три сезона работала в качестве главного тренера команды «Казаночка» из Суперлиги.

«Женский баскетбольный мир ее прекрасно знает. Мы возлагаем на нее большие надежды. Уверен, ее дуэт с Максимом Синельниковым должен привести нашу команду к медалям. Я считаю, что наш тренерский штаб — один из сильнейших в женской Высшей лиге», — добавил Александр Амелин.

Напомним, что женская баскетбольная команда «Металлург» в прошлом сезоне дебютировала в Высшей лиге. Магнитогорские девушки показали хороший результат, заняв итоговое шестое место. Командой руководил Сергей Тюрин, а помогала ему Зарина Хипиева.