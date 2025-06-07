Баскетбольный клуб «Металлург» назвал первого новобранца межсезонья

Магнитогорская команда заключила контракт с Василием Мартыновым

Магнитогорский баскетбольный клуб «Металлург» объявил имя первого новобранца команды в межсезонье-2025. В стан южноуральского коллектива перебрался разыгрывающий грозненского «Динамо» Василий Мартынов. Он хорошо знаком новому главному тренеру «Металлурга» Вадиму Филатову, под руководством которого выступал в ижевском клубе «Купол-Родники», сообщает пресс-служба магнитогорской команды.

Большую часть карьеры Василий Мартынов провел в Ижевске, где на протяжении пяти сезонов выступал за местный «Купол-Родники». Минувший сезон провел в грозненском «Динамо», где в 26 матчах Суперлиги в среднем приносил команде 7,9 очка, 2,7 подбора и 4 результативные передачи за 23 минуты на паркете.

«Он хорошо умеет играть в защите и может закрыть лидеров соперника. Также обладает неплохим средним и дальним броском и хорошо видит площадку. Вместе с нашим новым главным тренером они работали в команде „Купол-Родники“, Вадим Филатов был им очень доволен и по игровым, и по человеческим качествам. Ждем от Василия хорошего сезона и возлагаем на него большие надежды», — отметил спортивный директор БК «Металлург» Александр Амелин.

Василий Мартынов выступает на позиции разыгрывающего. 30-летний баскетболист стал первым новобранцем «Металлурга» в текущем межсезонье. Напомним, что накануне в магнитогорском клубе был сформирован тренерский штаб команды на сезон-2025/2026. Руководить коллективом будет Вадим Филатов, помогать ему Никита Смирнов.