Голякова ушла, Голикова пришла — в «Металлурге» произвели замену баскетболисток

Магнитогорская женская команда продолжает формировать состав к старту сезона‑2025/2026

Очередным новобранцем женского баскетбольного клуба «Металлург» стала Арина Голикова, в минувшем сезоне выступавшая за «Надежду‑2» из Оренбурга. В штабе магнитогорской команды полагают, что она усилит коллектив на позиции атакующего защитника, сообщает пресс-служба ЖБК «Металлург».

Арина Голикова ранее выступала исключительно за «Надежду-2», на профессиональном уровне провела за коллектив из Оренбурга пять сезонов. При этом самым удачным и результативным стал для нее минувший сезон. В нем она провела 42 матча в Высшей лиге (в том числе 33 — в стартовом составе), набирая в среднем 10,6 очка за игру.

«Арина два года показывала хорошую игру в Высшей лиге, была одним из лидеров „Надежды‑2“. Она — очень трудолюбивая спортсменка, которая прилично играет в защите. Арина — молодой игрок, она хочет развиваться и прогрессировать. Уверены, она будет полностью выкладываться и на тренировках, и в матчах», — считает спортивный директор БК «Металлург» Александр Амелин.

Отметим, что ранее покинула Магнитогорск спортсменка со схожей фамилией — Яна Голякова. В минувшем сезоне она была одной из лидеров команды, выступая на позиции центрового.